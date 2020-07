Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rugby : Eric de Cromières est mort Reuters • 23/07/2020 à 12:08









Rugby : Eric de Cromières est mort par Florian Burgaud (iDalgo) Le président de l'ASM Clermont Auvergne, Eric de Cromières, 66 ans, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi des suites d'un cancer. En poste depuis juin 2013 après le mandat de René Fontès, il a mené son club jusqu'à un deuxième Bouclier de Brennus en 2017. « L'ensemble des joueurs, des staffs sportifs, médicaux et administratifs du club, le conseil d'administration de la SASP, les partenaires, nos amis de l'ASM Omnisports, les supporters et tous ceux qui aiment ce club et le rugby sont invités à avoir une pensée pour lui, ses proches et sa famille à qui l'ensemble du club présente ses plus sincères condoléances », écrit la formation auvergnate sur son site Internet.

