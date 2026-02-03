Rugby-Dupont de retour avec le XV de France pour défier l'Irlande

Antoine Dupont va faire son retour avec le XV de France jeudi pour l'ouverture du Tournoi des Six Nations face à l'Irlande, 11 mois après sa grave blessure au genou, tandis que Dorian Aldegheri sera le pilier droit titulaire après la retraite forcée de Uini Atonio, a annoncé mardi le sélectionneur Fabien Galthié.

Pour son retour chez les Bleus, en tant que capitaine, Antoine Dupont retrouvera l'Irlande, face à qui il s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou droit en mars 2025, lors de l'avant-dernière journée du Tournoi des Six Nations finalement remporté par le XV de France.

Le demi de mêlée n'était pas encore prêt à reprendre la compétition lors de la dernière tournée d'automne avant de retrouver le terrain fin novembre avec le Stade toulousain.

Il sera associé à la charnière avec Matthieu Jalibert, qui n'a pas joué avec l'équipe de France depuis un an. Le demi d'ouverture profite de la blessure de Romain Ntamack et de ses très bonnes prestations avec l'Union Bordeaux-Bègles depuis le début de saison pour intégrer l'équipe.

L'an dernier, il n'avait joué qu'une seule rencontre du tournoi, face à l'Angleterre lors de la deuxième journée, profitant alors de la suspension de Romain Ntamack.

Le sélectionneur Fabien Galthié a préféré Dorian Aldegheri à Régis Montagne au poste de pilier droit pour pallier le forfait de Uini Atonio. Ce dernier a été contraint de mettre un terme à sa carrière en raison d'un accident cardiaque survenu la semaine dernière.

Dorian Aldegheri n'a plus été titulaire chez les Bleus depuis la phase de poules de la Coupe du monde 2023.

Théo Attissogbe sera titulaire à l'aile en lieu et place de Damian Penaud, non sélectionné dans la liste initiale des 42 joueurs pour préparer ce premier match des Six Nations.

La rencontre sera exceptionnellement disputée jeudi pour éviter d'être en confrontation avec la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Milan-Cortina, prévue vendredi.

La composition du XV de France :

15-Thomas Ramos, 14-Théo Attissogbe, 13-Nicolas Depoortere, 12-Yoram Moefana, 11-Louis Bielle-Biarrey, 10-Matthieu Jalibert, 9-Antoine Dupont (capitaine), 8-Anthony Jelonch, 7-François Cros, 6-Oscar Jegou, 5-Mickaël Guillard, 4-Charles Ollivon, 3-Dorian Aldegheri, 2-Julien Marchand, 1-Jean-Baptiste Gros.

Remplaçants: 16-Peato Mauvaka, 17-Rodrigue Neti, 18-Régis Montagne, 19-Hugo Auradou, 20-Emmanuel Meafou, 21-Lenni Nouchi, 22-Baptiste Serin, 23-Kalvin Gourgues.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)