 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rugby/Coupe du monde-Les Bleues renversent l'Irlande et se qualifient en demi-finales
information fournie par Reuters 14/09/2025 à 16:13

L'équipe de France féminine de rugby, menée 13-0 à la mi-temps, a renversé l'Irlande (18-13) dimanche à Exeter (Angleterre) pour se qualifier en demi-finales de la Coupe du monde.

Pour une place en finale, les Bleues défieront samedi prochain l'Angleterre, vice-championne du monde en titre, ou l'Écosse.

Il s'agit de la septième demi-finale consécutive en Coupe du monde pour l'équipe de France, qui n'a jamais réussi jusqu'à présent à atteindre la finale de la compétition.

Les joueuses de Gaëlle Mignot et David Ortiz ont réussi dimanche à renverser le cours du match après une première période cauchemardesque.

Trop indisciplinées en attaque comme en défense, à l'image des deux expulsions temporaires de Rose Bernadou (19e) et de Manae Feleu (40e+2), elles ont été largement dominées en jouant face au vent. Linda Djougang a inscrit le premier essai irlandais (6e) puis Stacey Flood a doublé la mise (24e).

Les Françaises étaient au bord de la rupture dans leurs 22 mètres juste avant la pause mais ont résisté, en infériorité numérique, à une très longue séquence offensive irlandaise.

Un tournant du match car, au retour des vestiaires, les Bleues ont débloqué leur compteur grâce à une pénalité de Morgane Bourgeois (48e) avant de profiter de leur période de supériorité numérique consécutive au carton jaune de Grace Moore (59e).

Dans la foulée, Charlotte Escudero a marqué le premier essai tricolore (59e), imitée huit minutes plus tard par Joanna Grisez (67e) qui a donné l'avantage à la France pour la première fois du match, à l'issue d'une folle course.

A l'abri d'une dernière pénalité grâce au coup de pied de Morgane Bourgeois (76e), les Bleues ont résisté à l'ultime tentative offensive irlandaise malgré le carton jaune d'Alexandra Chambon (79e).

(Rédigé par Vincent Daheron à Paris)

Sport
Coupe du monde de rugby
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Coupe du Monde Féminine 2025 - Quarts de finale - France - Irlande
    Rugby/Coupe du monde-Les Bleues renversent l'Irlande et se qualifient en demi-finales
    information fournie par Reuters 14.09.2025 16:22 

    (Reuters) -L'équipe de France féminine de rugby, menée 13-0 à la mi-temps, a renversé l'Irlande (18-13) dimanche à Exeter (Angleterre) pour se qualifier en demi-finales de la Coupe du monde. Pour une place en finale, les Bleues défieront samedi prochain l'Angleterre, ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé lance Real-OM
    Kylian Mbappé lance Real-OM
    information fournie par So Foot 14.09.2025 16:17 

    Mbappé est chaud pour la C1. Le capitaine des Bleus, buteur une nouvelle fois ce week-end face à la Real Sociedad, a déjà le rendez-vous face à l’OM dans le viseur. Programmé ce mardi, le match entre le Real et l’OM va faire office de coup d’envoi de la nouvelle ... Lire la suite

  • Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, devant l'Assemblée nationale à Paris le 26 mai 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Agriculture: la FNSEA appelle à "une grande journée d’action" le 26 septembre
    information fournie par AFP 14.09.2025 15:29 

    Le syndicat agricole FNSEA appelle à "une grande journée d’action" autour des questions des échanges internationaux pour les produits agricoles le vendredi 26 septembre à travers toute la France, a annoncé son président Arnaud Rousseau dans un entretien au Journal ... Lire la suite

  • Des participants à Paris lors d'une course organisée dans le cadre de la première Fête du sport, avec plus de 5.000 événements dans toute la France, le 14 septembre 2025 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Défis, initiations et athlètes médaillés: la Fête du sport bat son plein
    information fournie par AFP 14.09.2025 15:17 

    Courir un 100 m en plein Paris, s'initier au basket fauteuil ou serrer la main d'un athlète médaillé: la première Fête du sport bat son plein dimanche, malgré un contexte plombé par la crainte de coupes budgétaires supplémentaires. A la suite de la grande parade ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank