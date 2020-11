Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rugby Championship : première historique pour les Pumas Reuters • 14/11/2020 à 10:06









Rugby Championship : première historique pour les Pumas par Pierre Sarniguet (iDalgo) Il aura fallu attendre la 30e confrontation entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande pour voir la sélection sud-américaine s'imposer. Pour la troisième journée du Rugby Championship (nouvelle version du Four nations), les Pumas menés par Mario Ledesma ont semé la zizanie dans la défense néo-zélandaise pour s'imposer 25/15. L'homme du match est l'ouvreur Nicolas Sanchez auteur de l'intégralité des points de son équipe dans cette rencontre qui se jouait à Sydney. Un essai transformé et six pénalités en poche ont permis à l'Argentine de terrasser des All Blacks indisciplinés. Ces derniers enchaînent pour la première fois depuis 2011 un second revers de rang puisqu'il se sont inclinés la semaine dernière face à l'Australie. Malgré deux essais inscrits, ils n'ont rien pu faire face aux Pumas.

