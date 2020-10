Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rugby Championship : la Nouvelle-Zélande s'offre une énième Bledisloe Cup Reuters • 31/10/2020 à 12:12









Rugby Championship : la Nouvelle-Zélande s'offre une énième Bledisloe Cup par Florian Burgaud (iDalgo) Une humiliation pour terminer le travail. Après le match nul 16-16 de Wellington puis la large victoire 27-7 une semaine plus tard à Auckland, les Néo-Zélandais ont atomisé l'Australie 43-5 ce samedi matin à Sydney. Ils s'offrent du même coup la prestigieuse Bledisloe Cup, traditionnelle opposition mettant aux prises les Wallabies et les All Blacks chaque année et qu'ils n'ont plus perdu depuis 2002. Avec ce triomphe en terre adverse réalisé en inscrivant la bagatelle de six essais, la Nouvelle-Zélande lance parfaitement son Rugby Championship. Il continuera d'ailleurs samedi prochain, face au même adversaire mais au Suncorp Stadium de Brisbane.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.