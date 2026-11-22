Rugby/Championnat des nations-La France, victorieuse de l'Argentine, rejoint l'Afrique du Sud en finale

Championnat des Nations - France contre Argentine

par Vincent Daheron

SAINT-DENIS, Seine-Saint-Denis, 21 novembre (Reuters) - L'équipe de France ‌de rugby s'est qualifiée samedi pour la finale du Championnat des nations grâce à sa victoire ​bonifiée contre l'Argentine (45-17) et retrouvera l'Afrique du Sud pour tenter de remporter la première édition de cette compétition.

Après la victoire bonifiée de l'Angleterre contre la Nouvelle-Zélande (37-12), un peu plus tôt dans la journée, ​le XV de France n'avait d'autre choix que de gagner avec le bonus offensif pour jouer la finale, dimanche prochain à ​Twickenham (Londres).

Il a rempli sa mission grâce à sept ⁠essais inscrits par Mickaël Guillard, Peato Mauvaka, Kalvin Gourgues à deux reprises, Emilien Gailleton, Tyler Duguid et Louis ‌Bielle-Biarrey.

Malgré un premier essai rapide de Mickaël Guillard, les Bleus ont peiné en première période. Indisciplinés et maladroits, ils ont été dominés la majeure partie des ​40 premières minutes par une valeureuse ‌équipe d'Argentine.

"On a senti, durant cette première mi-temps, une équipe de ⁠France qui doutait, qui hésitait, qui n'arrivait pas à se lâcher", a analysé le sélectionneur Fabien Galthié sur TF1. "Le fait de rentrer aux vestiaires à 14-10 était déjà une victoire."

Les Tricolores ont effectivement repris ⁠l'avantage au score juste ‌avant la pause grâce à un essai de Peato Mauvaka, alors que l'Argentine ⁠avait auparavant égalisé sur un essai converti de Justo Piccardo puis une pénalité de Tomas Albornoz.

Les ‌hommes de Fabien Galthié ont montré de bien meilleures intentions en seconde période. Kalvin ⁠Gourgues a inscrit un troisième essai en début de deuxième acte puis ⁠Emilien Gailleton a aplati ‌celui du bonus offensif trois minutes après un carton jaune à l'encontre de l'Argentin Mayco Vivas.

Les Pumas ​ont même été réduits à 13 puisque le ‌capitaine Julian Montoya a lui aussi été sanctionné d'un carton jaune, tandis que Mayco Vivas a vu le sien se transformer en carton ​rouge de 20 minutes après l'intervention du bunker.

Dépassée, l'Argentine a concédé deux nouveaux essais en deux minutes par Tyler Duguid et Kalvin Gourgues.

Pablo Matera a réduit momentanément l'écart pour les ⁠visiteurs, mais Louis Bielle-Biarrey, auteur de son 31e essai en 30 sélections, a répondu six minutes plus tard pour l'équipe de France.

Les Bleus retrouveront l'Afrique du Sud, double championne du monde en titre, qu'ils ont battue la semaine dernière au Stade de France (21-19). Les Springboks ont terminé en tête de l'hémisphère Sud grâce au point de bonus défensif accroché lors de leur défaite en Irlande (20-17) en ​fin d'après-midi.

(Reportage de Vincent Daheron)