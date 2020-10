Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rugby : Bernard Laporte réélu président de la Fédération française Reuters • 03/10/2020 à 13:51









Rugby : Bernard Laporte réélu président de la Fédération française par Florian Burgaud (iDalgo) Comme annoncé, le scrutin électronique organisé pour élire le président de la Fédération française de rugby a été extrêmement serré. Deux listes, celle menée par Bernard Laporte, le sortant, et celle de Florian Grill, son opposant numéro un et boss de la Ligue Île-de-France, étaient en lice. Finalement, c'est l'ancien sélectionneur de l'équipe de France qui a été réélu à la tête de la FFR après avec récolté 51,47% des suffrages exprimés. Grill, avec 48,53%, ne prend donc pas le contrôle de la Fédération comme il l'espérait. Bernard Laporte, également vice-président de World Rugby, est donc à la tête de l'instance régissant le rugby français pour quatre années de plus.

