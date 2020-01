Rugby à XIII : le très controversé Israel Folau s'engage avec les Dragons Catalans

Les Dragons Catalans aiment jouer avec le feu. Le club de rugby à XIII de Perpignan a officialisé ce mardi l'arrivée dans son effectif de l'Australien Israel Folau, 30 ans. Un renfort de poids pour le club français qui parvient à attirer dans l'Hexagone une valeur sûre de la discipline mais un renfort controversé.C'est que la personnalité de Folau est loin de faire l'unanimité. Avant l'été, l'Australien, chrétien évangélique, s'était signalé par des propos homophobes sur les réseaux sociaux. « Ivrognes, homosexuels, adultères, menteurs, fornicateurs, voleurs, athées, idolâtres, l'Enfer vous attend. Repentez-vous ! Seul Jésus peut vous sauver. » Voir cette publication sur Instagram Those that are living in Sin will end up in Hell unless you repent. Jesus Christ loves you and is giving you time to turn away from your sin and come to him. _______________ Now the works of the flesh are manifest, which are these , adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Galatians 5:19?-?21 KJV _______________ Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Acts 2:38 KJV _______________ And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent: Acts 17:30 KJV _______________ Une publication partagée par Israel Folau (@izzyfolau) le 10 Avril 2019 à 1:18 PDT Un dérapage qui n'était pas un coup d'essai. La fédération australienne n'avait eu d'autres choix que de se séparer de son joueur star en dénonçant son contrat.Professionnellement le joueur se trouvait ...