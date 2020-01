Rugby à XIII : la venue en France de Folau crée le malaise

L'ancien ailier international gallois Gareth Thomas, premier rugbyman de renom à s'être déclaré publiquement homosexuel, s'est dit « très contrarié » mercredi par le recrutement par les Dragons Catalans de l'Australien Israel Folau, qui avait tenu des propos homophobes. « Donc Folau rejoint la Super League. Je suis très déçu alors que ce sport, les joueurs et les supporteurs ont été si bons avec moi », a tweeté l'ancien joueur qui avait terminé sa carrière à XIII après s'être fait un nom à XV. So Folau has joined the @SuperLeague .Really upset by this as the game, players, and fans were so good to me.All I hope is that as much as Folau wanted his right to speak, then players and fans alike are aloud their right to respond . I will never watch himnull-- Gareth Thomas (@gareththomas14) January 29, 2020 « Tout ce que j'espère, c'est que, tout comme Folau revendique son droit à s'exprimer, les joueurs et les supporteurs auront le droit de répondre. Je ne le regarderai jamais jouer », a ajouté Thomas. Fervent chrétien évangélique, Folau avait provoqué un tollé en avril 2019 après la publication d'un message sur son compte Instagram : « Ivrognes, homosexuels, adultères, menteurs, fornicateurs, voleurs, athées, idolâtres, l'Enfer vous attend. Repentez-vous ! Seul Jésus peut vous sauver ».La fédération australienne avait alors décidé de résilier son contrat, ce que le joueur avait contesté, attaquant en justice la fédération pour « licenciement abusif ». Mais le club français de rugby à XIII des Dragons Catalans, basé à Perpignan, a annoncé mardi 28 janvier lui avoir fait signer un contrat d'un an. Bienvenue aux Dragons @IzzyFolau #Dragons pic.twitter.com/kkMusGWQ3o-- Dragons Catalans (@DragonsOfficiel) January 28, 2020 Robert Elstone, le président exécutif de la Super League, le championnat qui regroupe des équipes anglaises, les Dragons et une franchise canadienne, le Toronto Wolfpack, ...