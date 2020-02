Rugby à VII : le nouveau public semble conquis

C'est bizarre, mais avant ce premier samedi de février 2020, il n'y avait pas de club champion de France de rugby à VII. Il n'existait pas : personne n'avait eu l'idée d'organiser un championnat.En une seule longue journée, avec des matchs à élimination directe, à la Paris Défense Arena à Nanterre (Hauts-de-Seine), l'« In extenso Supersevens », avec les 14 clubs du Top 14 traditionnel, plus une sélection des Barbarians et une autre venue de Monaco, a réparé l'oubli. Et sacré le Racing 92 Sevens, avant un concert d'IAM.Fun, jeune, moderne, rapide et hyperconcentréDans la gigantesque Arena copieusement garnie, et à quelques heures du crunch traditionnel France-Angleterre, vieux comme le ballon ovale, le rugby français se prend un coup de jeune.Fun, jeune, moderne, rapide et hyperconcentré : le rugby à sept bouscule les vieilles traditions de l'Ovalie : « Le but de cette opération, note Paul Goze, le président de la Ligue nationale de rugby, est d'attirer un nouveau public pour notre sport, des gens pour qui c'est moins naturel de regarder des matches de rugby à quinze, qui sont plus fermés, plus difficiles à comprendre. » MATCH 16 null @RCTofficiel Sevens / @staderochelais Sevens pic.twitter.com/pWQG39wL7Y-- IN EXTENSO SUPERSEVENS Rugby (@supersevens) February 1, 2020 Ici, en effet, les mi-temps ne durent pas 40 minutes, mais seulement... sept. Les arrêts de jeu à tire-larigot pour la moindre touche ou mêlée sont également bannis. Le terrain est de même dimension que pour son grand frère, mais avec moitié moins de bonshommes sur le rectangle, ça court dans tous les sens, sans temps morts.« Nous ne serions pas venus pour du XV. On s'y ennuie »« Avec mes potes Greg et Sylvain, raconte Stéphane, un trentenaire Parisien, nous ne sommes pas du tout des fans de rugby. On n'en regarde jamais. Nous ne serions pas venus pour du XV. On s'y ennuie ! Ce concept, en revanche, nous donnait envie : on voulait ...