Rugby à VII : «La qualification aux JO, est dans toutes les têtes», assure Fanny Horta

L'équipe de France féminine de rugby à VII est à Dubaï pour la deuxième manche du HSBC World Rugby Sevens Series. Cette compétition de dix étapes qui s'étale sur la saison, servira de préparation à Fanny Horta, capitaine de la sélection française, et ses coéquipières dans l'optique d'une qualification aux prochains Jeux olympiques de Tokyo. Cela passera par un tournoi de repêchage en juin 2020.Tombeuses de l'Angleterre en ouverture de la compétition mondiale (29-0) ce jeudi, les Tricolores affrontent les championnes du monde néo-zélandaises ce vendredi, puis les Japonaises. En cas de victoires, elles pourraient même terminer premières de leur groupe. INTRAITABLES. Les Bleues de #France7 survolent le crunch et entrent parfaitement dans la compétition. Suite de la phase de poule demain ! #France7 #Dubai7s #WorldRugby7s pic.twitter.com/IRKl2og2mM-- France Rugby (@FranceRugby) December 5, 2019 Comment l'équipe de France aborde ce tournoi de Dubaï ?FANNY HORTA. On a hâte de commencer, on est sur place depuis quelques jours, ce qui nous a permis de bien nous acclimater. Notre objectif premier sera de nous qualifier en quart de finale après les trois premiers matchs de compétition. Et après, on essayera de viser la plus haute marche.Quelles sont les ambitions pour l'année 2020 ?La qualification aux Jeux olympiques, c'est notre plus gros objectif. C'est dans toutes les têtes mais on pense déjà aux World Series qui nous serviront justement de base de travail pour faire face aux équipes qui sont déjà qualifiées et que l'on rencontrera certainement aux JO. Notre ambition est claire et c'est le meilleur moyen d'évoluer et de prétendre à de plus grandes ambitions. C'est d'être les plus régulières possible sur le podium dans cette World Series. On sait que le niveau est très élevé, que les places sont chères et que les équipes que l'on aura en face ne se laisseront pas faire mais c'est à nous de ...