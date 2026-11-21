Ruffin retire sa candidature et souhaite "bonne campagne" aux "candidats de gauche encore en lice"

Le député Les Ecologistes et apparentés, François Ruffin, le 5 novembre 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

François Ruffin a annoncé samedi qu'il retirait sa candidature à l'élection présidentielle, prenant acte de "l'impasse" de sa campagne faute d'avoir réussi à imposer l'organisation d'une "grande primaire" de toute la gauche.

À cinq mois de l'élection présidentielle, "les appareils ont rejeté cette grande primaire et le duel des deux gauches irréconciliables est installé", déplore l'ex-député insoumis dans son communiqué.

"Dès lors, les autres candidatures, dont la mienne, sont cantonnées à un rôle de témoignage, avec une utilité démocratique certes, mais sans capacité d'emporter largement derrière elles, sans dynamique de victoire. Et ceci, alors que le Rassemblement National est aux portes du pouvoir", constate-t-il.

Dans son communiqué, le député picard n'apporte son soutien à aucun candidat, se contentant de "souhaiter sincèrement bon courage et bonne campagne" aux "candidats de gauche encore en lice" qui doivent "agir avec responsabilité" et "porter un projet à vocation majoritaire" face à un RN "aux portes du pouvoir".

Ancien compagnon de route de la France insoumise mais en rupture avec Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, qui militait pour une primaire "de Poutou à Hollande", n'a pas réussi à faire décoller sa campagne, scotché entre 1 et 3 %, selon les sondages.

Sa décision suit de quelques jours la main tendue aux Insoumis de la cheffe des Écologistes Marine Tondelier. Mercredi dernier, elle a reconnu la dynamique "indéniable" de Jean-Luc Mélenchon et proposé de "travailler à une coalition" autour du leader insoumis.

Avec son mouvement Debout!, "le combat continue", assure François Ruffin, "pour remettre le pays debout" à commencer par la valorisation du travail, "un travail valorisé, et non méprisé".

Et il promet de "combattre notre adversaire de toujours, le Rassemblement national".

"Nous démasquerons l'arnaque sociale de son programme, sa corruption qui se compte en millions, sa soumission aux influences étrangères et aux puissances de l'argent et sa volonté de déchirer la Nation sur la couleur de peau, l'origine et la religion", énumère-t-il.