Rue Notre-Dame, la nouvelle voie de Montréal

Dans le quartier de Griffintown, l'artère mène à d'anciennes usines transformées en galeries d'art et à des restaurants tendance aux menus alléchants.

Galeries d'art, commerces de bouche, boutiques à la mode... A l'écart du centre touristique de la métropole québécoise, la rue Notre-Dame Ouest incarne le renouveau de Griffintown, l'ancien quartier industriel situé aux abords du canal Lachine.

Saveurs méditerranéennes Chez Sophie

Formée à l'Institut Paul-Bocuse, la chef québécoise Sophie Tabet a fait ses armes à l'Astrance et au Dal Pescatore, en Italie. Elle y a rencontré son mari sommelier, Marco Marangi, avec qui elle a ouvert une première table au Liban, d'où elle est originaire. En 2013, le couple pose ses valises à Montréal et crée Chez Sophie, un restaurant sobre et chaleureux, aménagé dans une ancienne échoppe d'antiquités. Parmi les spécialités aux accents méditerranéens : les ravioles au homard, l'œuf au parmesan et au jambon de Parme, la tartine de moelle ou le ris de veau croustillant. La carte change au gré des saisons et des approvisionnements au marché Atwater, situé à deux pas. A l'arrivée des beaux jours, la terrasse extérieure est un havre de paix. Menu dégustation 58 € et plat à partir de 30 € (hors taxes et service).

Chez Sophie, 1974, rue Notre-Dame Ouest.

Virée arty à la galerie Arsenal

Dans une ancienne usine à bateaux de plus de 7 500 mètres carrés, cet espace fait la part belle à l'art contemporain canadien et international. Il abrite également le showroom de la marque de mode UNTTLD et la galerie Division, qui représente notamment les artistes Chloé Wise et Wanda Koop. Afin de favoriser l'interaction avec le public, des rendez-vous sont organisés chaque semaine dans le cadre des Mardis culturels. Pour les adeptes de yoga, des cours sont régulièrement organisés au milieu des expositions.

