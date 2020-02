Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rudy Gobert battu par Damian Lillard, les Wolves coulent Reuters • 02/02/2020 à 10:26









Rudy Gobert battu par Damian Lillard, les Wolves coulent par Samuel Martin (iDalgo) Rien ne va plus pour le Jazz de Rudy Gobert. Le pivot français et ses coéquipiers concèdent leur quatrième défaite de suite à Portland (124-107). La faute à un Damian Lillard de nouveau exceptionnel : 51 points et 12 passes. Plus tôt dans la soirée, les Clippers sont venus à bout de Minesota (118-106) qui n'a plus gagné depuis 11 rencontres. Après une nuit compliquée hier, les Lakers se reprennent et l'emportent sur le parquet de Sacramento (113-129). Face au dauphin de la conférence Est Miami, le Magic d'Orlando n'a pas rivalisé (89-102). Dallas et San Antonio s'imposent sans difficulté lors de la réception d'Atlanta (123-100) et Charlotte (114-90). Surprise à Indiana où les Knicks sont venus signer leur 14e succès cette saison (85-92). Porté par un très bon Bradley Beal (34 points), Washington se défait sur le fil de Brooklyn (113-107). C'était encore l'affiche des Finals il y a deux ans, le match entre Cleveland et Golden State a largement tourné à l'avantage des Warriors (112-131). Enfin devant son public Boston a remporté le choc face à Philadelphie (116-95).

