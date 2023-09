information fournie par So Foot • 23/09/2023 à 21:13

Rudi Garcia : « Les supporters me soutiennent »

Keep positive.

Au coeur des critiques après un début de saison compliqué et seulement deux victoires en quatre matchs de Serie A, Rudi Garcia la joue méthode Coué. « Chaque fois que je rencontre les supporters dans la ville, ils m’encouragent, ils me disent qu’ils sont avec moi, j’ai des discussions franches avec eux , assure celui qui a pris la tête d’une équipe championne d’Italie en titre cet été. Nous devons faire mieux et nous travaillons tous les jours dans ce sens. » …

AEC pour SOFOOT.com