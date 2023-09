Rudi Garcia et le Napoli : jusqu’ici tout ne va pas très bien

Foto IPP/Luciano AdrianiBologna 24/09/2023Campionato di calcio Serie A Tim 2023-2024Bologna-NapoliNella foto: Victor Osimhen risponfe a rudi garcia dopo la sostituzioneItaly Photo Press - World Copyright Photo by Icon sport

Tenu en échec à Bologne (0-0), le Napoli titube avec un troisième match sans victoire en championnat. Outre les résultats, c’est la relation entre Rudi Garcia et ses hommes qui pose question, en témoigne l’altercation avec Victor Osimhen.

On joue la 86 e minute sur le terrain de Bologne, et le Napoli pousse, mais ne parvient pas à trouver la faille. À la recherche de solutions, Rudi Garcia décide de sortir Victor Osimhen, pas en réussite dans ce match, en témoigne son penalty quelques minutes plus tôt. Et comme souvent, le Nigérian fait la lippe. Mais là, ce dernier décide d’aller plus loin et de s’en prendre à son coach : regard noir, paroles déplacées, jet de son masque à son arrivée sur le banc. Une réaction qui n’est pas isolée. Le week-end dernier, du côté du Genoa (2-2), c’est Kvaratskhelia qui avait également exprimé son incompréhension à l’encontre du tacticien français, lors de son remplacement. Plus mesuré, le Géorgien lâchera un « Mais qu’est-ce que tu fais ? » , avant de rejoindre le banc sans fracasser la moindre gourde.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com