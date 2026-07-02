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Rudi Garcia, coq en stock
information fournie par So Foot 02/07/2026 à 09:38

Rudi Garcia, coq en stock

Rudi Garcia, coq en stock

Au bord de la catastrophe, la Belgique a su renverser le Sénégal en seizièmes de finale au terme d'une étrange remontada. Rudi Garcia se maintient en vie, lui qui s'était planté dans ses choix initiaux mais qui a osé prendre des risques pour rectifier le tir en cours de rencontre. Raison pour laquelle vous le verrez gonfler les plumes aujourd'hui.

La Belgique est le pays du surréalisme. Capable de voir son Premier ministre entonner la Marseillaise en pensant honorer l’hymne belge, d’avoir très exactement douze ministres de la Santé différents, ou encore de concocter un plat à base de pêche et de thon sans que personne n’y trouve à redire. Le seizième de finale de ce mercredi face au Sénégal a toutefois atteint des sommets du genre : une prestation abominable pendant 85 minutes, des cadres qui se crêpent le chignon pendant la pause fraîcheur, avant de les voir renverser la table en plantant deux buts en trois minutes pour finalement s’imposer au bout de la prolongation (3-2). Une sorte de remake à l’américaine du Belgique-Japon du Mondial 2018, en peut-être encore plus fou compte tenu de la faiblesse collective affiché, du timing des buts inscrits et des noms alignés sur la pelouse, bien moins clinquants que lors de l’épopée russe.

Armé de son fidèle carnet comme baguette magique, Rudi Garcia a sorti les as de sa manche aux bons moments pour extirper les Diables de l’enfer. La Belgique possède un drôle de collectif, avec un niveau technique et une fraîcheur physique qui varient nettement d’un cadre à l’autre, mais la voilà déjà en huitièmes de finale face aux États-Unis, loin d’être l’adversaire le plus relevé du plateau.…

Par François Linden pour SOFOOT.com

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