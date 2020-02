Rudi Garcia, chat noir de la Ligue des champions

Lyon réussira-t-il l'exploit ? Ce mercredi au Groupama Stadium, l'Olympique lyonnais reçoit la Juventus Turin en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Un défi de taille pour le club rhodanien ? septième du Championnat de France, auteur d'un match nul inquiétant contre Strasbourg (1-1) et d'une victoire peu convaincante à Metz (0-2), face à une écurie italienne flamboyante. Dans la capitale des Gaules, le club ne rassure pas. En première ligne des critiques : son entraîneur, Rudi Garcia. Si le coach rhodanien a officié sur les bancs de Serie A et connaît bien la Vieille-Dame, son bilan sur la scène européenne n'est guère reluisant. Rudi parviendra-t-il à inverser la tendance ?Ligue des champions : seulement cinq victoiresL'aventure entre le technicien lyonnais et la Ligue des champions commence en 2011 alors que Rudi Garcia était à la tête du Losc. Une idylle naissante qui ne portera pourtant pas ses fruits, puisqu'il n'enregistrera que deux victoires, trois nuls et sept défaites. Quelques années plus tard avec la Roma, Rudi donne une seconde chance à son histoire d'amour avec la plus grande des compétitions européennes. Bis repetita, le bilan est un échec. Ses hommes remportent deux matchs, pour cinq nuls et cinq défaites. Enfin à Lyon, le coach rhodanien récolte, en quatre rencontres de Ligue des champions, le même nombre de points (quatre) que son prédécesseur Sylvinho en deux rencontres et arrache in...