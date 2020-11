Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rublev et Millman triomphent, Mannarino trop tendre Reuters • 01/11/2020 à 16:04









Rublev et Millman triomphent, Mannarino trop tendre par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche après-midi avaient lieux les deux finales des tournois ATP de la semaine à Vienne et Nur Sultan. La première finale opposait Andrey Rublev et Lorenzo Sonego. Et c'est le Russe qui s'est imposé sans trop de difficulté contre l'Italien sur le score de 6-4/6-4. Cette victoire lui permet d'enchaîner sur sa grande forme du moment et de remporter un nouvel ATP 500. L'autre finale opposait le Français Adrian Mannarino à l'Australien John Millman et c'est ce-dernier qui s'est imposé en deux manches sur le score de 7-5/6-1. Après un premier set accroché le Français n'a pas réussi à se mobiliser de nouveau lors du second. Prochain rendez-vous dès demain à Paris pour le Master 1000 de Bercy.

