Rubio écarte à ce stade une opération militaire majeure contre l'Iran

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio s'adresse à la presse lors d'une réunion du G7 à Paris, le 10 novembre 2026 ( POOL / Brendan SMIALOWSKI )

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a exclu mardi une opération militaire majeure contre l'Iran, en écho à des déclarations de Donald Trump saluant "un élan positif" dans les négociations pour mettre fin à plus de huit mois de guerre.

Il y a encore une semaine, les menaces de nouvelles frappes fusaient de la part des Etats-Unis et d'Israël mais après la récente déroute électorale du parti républicain, les dirigeants américains ont sensiblement changé de ton.

Depuis Paris, où il assistait à une réunion du G7, le secrétaire d'Etat américain a estimé qu'il n'y avait pas "besoin, à l'heure actuelle, d'opérations de combat majeures" tant la campagne de pression économique contre l'Iran est "dévastatrice".

La veille, Donald Trump avait lui aussi jugé une reprise des frappes "peu probable".

Au début de cette guerre, déclenchée le 28 février par une offensive israélo-américaine sur Téhéran, le milliardaire avait évoqué différents objectifs, du démantèlement du programme nucléaire au renversement de la République islamique.

Après 40 jours de bombardements intenses et un cessez-le-feu qui a déraillé, il a revu ses ambitions et cherche une porte de sortie à ce conflit impopulaire, qui a fait grimper les prix du pétrole.

"Statu quo néfaste"

"L'Iran est de fait fini militairement. Nous nous contentons simplement de maintenir le statu quo", a lancé lundi Donald Trump, à l'issue d'une rencontre à Washington avec le Premier ministre du Qatar, pays médiateur, Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani.

Le président américain Donald Trump à Washington le 9 novembre 2026 ( AFP / MANDEL NGAN )

Mais Londres a mis en garde contre "un statu quo économiquement néfaste". "Nous devons sortir de l'impasse du +ni guerre, ni paix+ qui cause de graves difficultés économiques à nos pays", a souligné en marge de la rencontre du G7 le ministre des Affaires étrangères Ed Miliband, prônant "un effort diplomatique tous azimuts".

Un processus soutenu par Paris, qui estime pour sa part que le risque "d'une escalade n'est pas complètement écarté".

Les marchés veulent eux croire en une issue dans ce conflit qui a ébranlé l'économie mondiale: le Brent, référence internationale du brut, est passé sous la barre des 90 dollars pour la première fois depuis le mois d'août, après être monté à près de 120 dollars fin septembre.

Si la diplomatie qatarie a fait part de progrès dans ses "efforts pour rapprocher les positions des deux parties", les analystes ont conscience que les belligérants sont encore loin d'un accord de paix, observe Arne Lohmann Rasmussen, chez Global Risk Management.

L'Iran a d'ailleurs balayé les propos du dirigeant américain. "Arrêtez de fabriquer de fausses informations à propos de discussions imaginaires", a réagi le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Mohsen Rezaï. "Il est temps de se soumettre aux sept conditions".

"Longue période d'incertitude"

Un navire dans le golfe d'Oman au large de Khor Fakkan aux Emirats arabes unis le 13 octobre 2026 ( AFP / - )

Ces exigences, le pouvoir iranien les martèle depuis des mois malgré le refus précédent de Washington de s'y plier. Elles comprennent notamment la fin de la guerre sur tous les fronts, le dégel des avoirs iraniens, la levée des sanctions pétrolières et la fin du blocus des ports iraniens.

En contrepartie, Téhéran promet de rouvrir le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures qu'il verrouille depuis le début du conflit et où il cible les navires s'y aventurant sans son autorisation.

"La seule solution consiste à adopter un ton respectueux, à faire preuve de diplomatie et à répondre aux demandes et aux conditions de l'Iran", a insisté mardi le chef de la diplomatie Abbas Araghchi.

Le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi à Moscou le 27 octobre 2026 ( POOL / Igor IVANKO )

Une approche pas forcément tenable, estime le politologue iranien Ali Bigdeli, face à "des Américains plus souples" depuis les midterms.

Les demandes de Téhéran sont "difficiles à accepter pour les Etats-Unis", dit-il à l'AFP, appelant à des pourparlers directs pour sortir de l'impasse.

"Les deux pays ont atteint un tel niveau de méfiance et d'incertitude réciproques que la situation est devenue extrêmement compliquée", ajoute-t-il.

Dans ce contexte, il faut "se préparer à une longue période d'incertitude", sans issue au conflit ni ordre régional stable", résume Anwar Gargash, le conseiller diplomatique du président des Emirats arabes unis, en première ligne au début de la guerre quand l'Iran frappait les alliés de Washington dans le Golfe.