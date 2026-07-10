Rubén Vargas, tout sauf un peintre

Auteur du tir au but qui a offert à la Suisse son premier quart de finale dans un Mondial depuis 72 ans, Rubén Vargas a confirmé son statut de pièce-maîtresse dans l’effectif de Murat Yakın. Une belle revanche pour l’ailier du Séville FC qui vit sa meilleure vie à 27 ans et s’apprête à défier l’Argentine sans complexe.

« Moi aussi, j’étais triste de le voir pleurer ainsi. Mais la peine a tout de suite fait place à de la fierté parce qu’il n’a pas eu peur de prendre des responsabilités. J’espère qu’il continuera à tirer des penaltys. » C’est avec émotion que Fabienne Della Giacoma se remémore, dans les colonnes du quotidien Blick , quelques mois après ce soir du 2 juillet 2021, alors que les images déchirantes montrant son rejeton effondré après avoir manqué son tir au but décisif face à l’Espagne en quarts de finale de l’Euro ont fait le tour de la planète foot.

Cinq ans plus tard, Rubén Vargas a séché ses larmes, consolé sa maman et provoqué un tremblement de terre dans toute la Confédération : face à son homonyme Camilo Vargas, l’ailier du Séville FC se présente en position de cinquième tireur dans une séance où la Suisse est alors en ballottage favorable face à la Colombie. S’il le rentre, la Nati atteindra pour la première fois les quarts de finale d’un Mondial depuis 72 ans. Une éternité. La pression est énorme mais Rubén Vargas a pris du galon depuis 2021. Il s’est aguerri avec Augsbourg en Bundesliga et même si sa première saison en Liga avec Séville s’est révélée plus compliquée que prévue (notamment à cause de blessures à répétition), Murat Yakın lui a renouvelé sa confiance en équipe nationale, avec laquelle il compte deux buts et une passe décisive en seulement 249 minutes disputées depuis le début du Mondial 2026.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com