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Ruben Neves choqué par un chant de supporters à l'encontre de Diogo Jota
information fournie par So Foot 13/09/2026 à 13:28
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Ruben Neves choqué par un chant de supporters à l'encontre de Diogo Jota

Ruben Neves choqué par un chant de supporters à l'encontre de Diogo Jota

Odieux. La rencontre entre Al-Taawon et Al-Hilal a été marquée par les provocations de certains supporters locaux envers Ruben Neves. Lors d’un arrêt de jeu, une partie du public a en effet scandé le nom de Diogo Jota, ami proche du milieu de terrain portugais tragiquement disparu dans un accident en juillet 2025. Neves a d’abord montré son dégoût depuis la pelouse, avant de lâcher : « J’espère juste qu’ils n’iront pas prier après ce qu’ils ont fait » , à l’issue de la rencontre.

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