Ruben Neves choqué par un chant de supporters à l'encontre de Diogo Jota
Odieux. La rencontre entre Al-Taawon et Al-Hilal a été marquée par les provocations de certains supporters locaux envers Ruben Neves. Lors d’un arrêt de jeu, une partie du public a en effet scandé le nom de Diogo Jota, ami proche du milieu de terrain portugais tragiquement disparu dans un accident en juillet 2025. Neves a d’abord montré son dégoût depuis la pelouse, avant de lâcher : « J’espère juste qu’ils n’iront pas prier après ce qu’ils ont fait » , à l’issue de la rencontre.
Embed x.com…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer