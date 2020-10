So Foot • 10/10/2020 à 06:00

Rúben Dias, l'avenir c'est maintenant

Recruté lors du dernier mercato par Manchester City contre 68 millions d'euros, Rúben Dias a quitté son cocon du Benfica Lisbonne pour rejoindre un club de son envergure. Car oui, le défenseur de 23 ans a tout pour devenir une référence à son poste. Ce qui est déjà le cas en sélection du Portugal, où il est très vite devenu indéboulonnable.

Obrigado, Rúben.#EPluribusUnum pic.twitter.com/ivg52YBpa6 -- SL Benfica (@SLBenfica) September 29, 2020

Ruben le mâle alpha

Rui Costa n'est pas un homme qui a la larme facile. Si ce n'est lorsque Marc Batta lui adresse un second carton jaune pour être sorti trop tôt du terrain. Pourtant, c'est les yeux tout humides que le directeur sportif du Benfica assiste au discours de son président Luís Filipe Vieira dans le vestiaire de l'Estádio da Luz après la victoire du SLB face à Moreirense (2-0). La raison de cette tristesse se trouve à quelques mètres de lui et se nomme Rúben Dias, qui jouait son dernier match - au cours duquel il a ouvert le score, brassard de capitaine autour du biceps - au Benfica Lisbonne avant de s'envoler à Manchester City, lesn'ayant pas hésité à lâcher 68 millions d'euros pour l'enrôler. De quoi donner quelques regrets à l'Olympique lyonnais qui a raté le coche deux ans plus tôt...Que Rui Costa se rassure, il n'est pas le seul supporter du Benfica Lisbonne à avoir versé sa larmichette au moment du départ de Rúben Dias, même si celui-ci était inéluctable tant le club était devenu trop petit pour son talent. Pour comprendre cette tristesse, il faut remonter en 2008, lorsque le petit Rúben quitte son Estrela da Amadora pour rejoindre le centre de formation du SLB. Rúben Dos Santos Gato Alves Dias de son nom complet n'a alors que 11 ans, mais a déjà un plan de carrière en tête, comme l'explique son ancien entraîneur au Benfica B, Hélder :