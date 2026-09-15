Ruben Amorim veut remporter la Ligue Europa

Les yeux plus gros que le ventre ? Alors que l’AC Milan est toujours invaincu en Serie A, Ruben Amorim annonce la couleur en Ligue Europa . S’il a peiné à s’affirmer du côté de Manchester United, le coach portugais tient à jouer les premiers rôles avec l’écurie italienne.

« Il est évident que nous participons à la compétition pour gagner, commente le Lusitanien à la barbe bien fichue. Je trouve difficile d’observer la compétition et de se demander ou non si nous sommes les grands favoris. Il y a beaucoup de grandes équipes qui ont la possibilité d’atteindre la finale, mais je sais que pour y arriver et être compétitif en championnat, nous devons disposer d’un effectif fort. »…

SW pour SOFOOT.com