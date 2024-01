RTX (ex-Raytheon): résultats 4T en hausse, le carnet de commandes étoffé

( AFP / BEN STANSALL )

Le groupe américain d'aéronautique et de défense RTX (ex-Raytheon), a dégagé au quatrième trimestre des résultats en hausse et fait état mardi de prévisions ambitieuses, avec un carnet de commandes très étoffé.

Le bénéfice net a atteint 1,42 milliard de dollars, en légère progression de 0,2%, selon un communiqué publié mardi.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, il ressort à 1,29 dollar, supérieur au 1,25 dollar annoncé par les analystes.

Durant les trois mois allant d'octobre à décembre, RTX a notamment signé des contrats pour 2,8 milliards de dollars de systèmes Patriot anti-missiles et 838 millions liés au moteur F135, qui équipe les chasseurs F-35.

Au total, le carnet de commandes se monte désormais à 196 milliards de dollars, un record, dont 118 pour l'aviation civile.

Sur le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires ressort à 19,9 milliards de dollars, en croissance de 10% sur un an.

Les résultats de RTX sont tirés par sa filiale Collins Aerospace, en pointe dans le domaine de la transmission et du traitement des données dans l'aéronautique.

Collins affiche une marge quasiment triple à celle de la division Pratt & Whitney, qui produit des moteurs d'avion, et double à celle de la troisième filiale du groupe, Raytheon.

Lors d'une conférence téléphonique de présentation des résultats, le directeur général Gregory Hayes a reconu que les résultats 2023 de Raytheon et Pratt & Whithney avaient été "décevants".

Il s'est néanmoins dit confiant pour l'année en cours, notant que la demande "(restait) forte".

RTX vise ainsi une croissance comprise entre 13% et 15% sur l'année, et un bénéfice net en hausse de deux tiers.

Concernant son plan stratégique à cinq ans, pour lequel il avait fixé une série d'objectifs à horizon 2025, le conglomérat d'Arlington (Virginie) en a revu plusieurs à la baisse mardi.

Du fait de coûts plus élevés que prévu et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement chez Pratt & Whitney et Raytheon, il a réduit ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge, tout en maintenant son objectif de flux de trésorerie disponible (free cash flow).

Dans les échanges préalables à l'ouverture de Wall Street, le titre RTX était en hausse de 4,29%.