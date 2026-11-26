Une caméra et micro de CNews, à Paris, le 29 octobre 2026 ( AFP / Simon WOHLFAHRT )

L'ONG Reporters sans frontières saisit jeudi le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, pour lui demander de suspendre pendant un mois la chaîne CNews, dénonçant un "bourrage de crâne" et le non respect du pluralisme pour favoriser l'extrême droite, malgré de précédentes mises en garde.

Une telle sanction est rare, mais possible en théorie, et ne pourrait intervenir qu'après une instruction qui peut durer plusieurs mois.

"Il y a un péril démocratique qui devient plus évident au fur et à mesure qu'on s'approche de l'élection présidentielle", a déclaré à des journalistes le directeur général de RSF Thibaut Bruttin, en annonçant cette saisine.

Il a estimé que les sanctions demandées sont "graves" mais "proportionnées" face à "un éditeur qui n'a pas changé du tout, en aucune manière, la trajectoire de ses antennes", malgré 12 mises en demeure et 11 amendes du régulateur (830.000 euros) depuis la création de CNews en 2017.

RSF juge que la chaîne est "saturée par une petite poignée de thématiques chères à l'extrême droite".

Son avocat dans ce dossier, Me Patrice Spinosi, a dit espérer qu'une décision tombe avant l'échéance électorale, pour laquelle les sondages donnent Marine Le Pen largement en tête au premier tour, le 18 avril.

Le groupe Canal+, qui estime que sa chaîne CNews respecte les règles du pluralisme, n'a pas réagi dans l'immédiat.

Cette saisine est un nouvel épisode de la bataille que mène RSF devant l'Arcom depuis 2021 pour obtenir des sanctions plus fermes contre la chaîne, qui fait partie du groupe de médias dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, avec le JDD et Europe 1.

En retour, ces médias accusent RSF de "censure".

"Reporters sans frontières défend la liberté de la presse. La liberté de la presse, c'est aussi de savoir opérer une distinction entre ce qui relève du bourrage de crâne et ce qui relève du journalisme libre et indépendant", a défendu Thibaut Bruttin, qualifiant CNews d'"anti-média".

"saturée"

Pour nourrir sa saisine - un document de 88 pages - le pôle investigation de l'ONG a visionné 61 heures de programmes issues de trois émissions "emblématiques", selon RSF, de la chaîne en septembre 2026 : "L'Heure des pros 2", un débat animé par Pascal Praud, "100% Frontières", où intervient comme chroniqueur principal le directeur du magazine d'extrême droite "Frontières", Erik Tegnér, et "Face à Philippe de Villiers", où le souverainiste développe souvent l'idée d'une France "islamisée".

"Immigration, insécurité, islamisme, débats identitaires, critiques de la gauche et de l'audiovisuel public concentrent près des deux tiers des sujets abordés", pointe RSF. Au-delà de sa demande de suspendre CNews un mois, RSF exhorte l'Arcom à suspendre d'"urgence" les trois émissions pour la même durée.

"Tous sujets confondus, près de 90% des opinions exprimées sur les plateaux convergent dans le même sens et alimentent un récit dominant qui ne laisse qu'une place résiduelle à la contradiction et à la nuance", ajoute l'organisation.

Malgré une mise en demeure de l'Arcom sur le sujet en juin dernier, "on constate que CNews (...) persiste et signe", a lancé Thibaut Bruttin.

Le régulateur avait sommé la chaîne de corriger un "déséquilibre manifeste et durable dans l'expression des courants de pensée et d'opinion", notamment "sur la menace que représenteraient l'immigration et l'islam pour la société française".

CNews a contesté cette mise en demeure devant le Conseil d'État, qui n'a pas encore tranché.

La chaîne fait très souvent débat dans le paysage médiatique, accusée d'un côté de recopier les dérives de la chaîne américaine "Fox News", mais défendue de l'autre au nom de la liberté d'expression.

Après l'attentat raciste de Trappes, une pétition lancée quelques mois plus tôt sur le site de l'Assemblée nationale pour demander sa fermeture a bondi et dépassé le million de signatures. L'Assemblée a classé cette pétition et organisera un débat plus large "sur la liberté d'expression, le pluralisme et la régulation des médias".