RSA pour les 18-25 ans : Geoffroy Roux de Bézieux "préfère toujours un revenu d'activité plutôt qu'un revenu d'assistance"

Le patron de Medef s'est montré sceptique face à la proposition d'un RSA de "temps de crise" pour les 18-25 ans.

Geoffroy Roux de Bezieux, le 26 octobre 2020, à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Quel filet de sécurité pour les jeunes en temps de Covid-19 ? Face à une crise sanitaire qui s'éternise, une grande partie de la gauche ainsi que plusieurs personnalités dont Louis Gallois, ancien patron d'Airbus, ont suggéré d'élargir le revenu de solidarité active (RSA) de 564 euros mensuels aux moins de 25 ans. Ce voeu, formulé dans une proposition de loi déposée début janvier, s'est heurté au refus du Sénat, tandis que le gouvernement s'y est également opposé. "Ce n'est pas une bonne politique", estimait ainsi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 15 janvier dernier. "A 18 ans, ce qu'on veut, c'est un travail", ajoutait-il.

Le patron du Medef a abondé en ce sens, jeudi 11 février. Interrogé sur la pertinence d'un tel dispositif pour les jeunes, Geoffroy Roux de Bézieux affiche ses réticences : "Je n'y suis pas très favorable. D'une manière générale, on préfère toujours un revenu d'activité plutôt qu'un revenu d'assistance" , a t-il déclaré à l'antenne de France Inter . "Instaurer le fait que d'être pauvre, c'est un métier à plein temps, je trouve ça très dur", a t-il commenté en référence à une phrase prononcée par Louis Gallois, partisan de la mesure.

L'exécutif préfère les aides à l'embauche

Opposé au RSA pour les 18-25 ans, le gouvernement a indiqué réfléchir à une "garantie jeunes" renforcée, accompagnant les plus fragiles vers l'emploi. Depuis cet été, les entreprises qui recrutent un apprenti perçoivent 5.000 euros pour un mineur, 8.000 pour un majeur, ce qui rend le coût de la première année quasi nul. Malgré la crise, quelque 495.000 contrats ont ainsi été signés dans le privé en 2020, contre 353.000 l'année dernière.

Graphique montrant la courbe d'évolution du taux de chômage catégorie A en France depuis 2000 ( AFP / )

Par ailleurs, le gouvernement accorde 1.000 euros par trimestre pendant au maximum un an pour toute embauche d'un jeune de moins de 26 ans avec un contrat d'au moins trois mois. Selon Elisabeth Borne, près de 1,2 million de jeunes ont signé un tel contrat entre août et décembre 2020, soit "quasiment autant" qu'en 2018 et 2019.