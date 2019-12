Royston Drenthe : "Tout arrive pour une raison"

D'un éphémère passage au Real Madrid, à ses 20 ans, Royston Drenthe a marqué brièvement de son empreinte une génération de footballeurs. Le Néerlandais fait parti de ceux qui ont tout voulu trop vite. Aujourd'hui âgée de 32 ans, l'ancienne pépite du Feyenoord Rotterdam décide de s'installer à l'heure du thé afin de raconter sa carrière, mais aussi, et surtout, sa vie.

En cette douce fin d'après-midi, les gratte-ciel de Rotterdam réfléchissent un soleil curieusement au rendez-vous. Si l'étoile est à l'heure, Royston Drenthe, lui, se fait attendre. La rencontre est fixée dans un café huppé de Cool, le quartier le plus animé de la cité, situé dans le centre-ville. Il faut dire que "Roy", comme on l'appelle ici, est un gars du coin. Gamin, il avait comme terrain de jeux les rues crades de R-dam. La vaste cité portuaire, gentrifiée par endroits, est aujourd'hui convoitée par les étudiants du monde entier, venus étancher leurs désirs d'excès et de diplômes durant leurs années Erasmus. "", prévient-il d'une voix pressée. Le voilà qui arrive, trapu, aussi fit qu'avant, vêtu de noir, sourire ultra bright. Le temps de serrer des paluches au personnel, de commander à boire et de s'installer. Pour lui, deux grands verres de vin blanc qu'il agrémentera de tabac à priser. Interview sans joker et sans tabou.Rotterdam, c'est chez moi, je suis né à quelques pas d'ici. Cette ville représente tout pour moi, elle représente mes racines.Mon enfance était très bonne malgré le fait que ça a été très dur pour ma famille. Mon père est décédé quand j'avais trois ans, alors ma mère a dû se débrouiller toute seule pour élever ses enfants. Elle a dû travailler très dur dans un parking à côté d'ici, puis j'ai eu un beau-père qui nous a beaucoup aidés. Je jouais au foot partout, sur les terrains, dans les rues... Jusqu'au jour où Feyenoord est venu me chercher. Ma mère a dû encore plus galérer afin de m'amener à l'entraînement, à des matchs ou à des tournois en France, en Espagne ou en Angleterre. Pour cela, tout devait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com