Royaume-Uni: un militaire américain de l'Otan soupçonné d'espionner pour la Russie en garde à vue

L’entrée de la caserne Imjin abritant le Corps de réaction rapide allié (ARRC) de l’Otan, à Gloucester, dans l’ouest de l’Angleterre, le 11 novembre 2026 ( AFP / Adrian DENNIS )

La police britannique interroge mercredi un militaire américain de 41 ans rattaché à une base de l'Otan en Angleterre, arrêté la veille pour des soupçons d'espionnage au profit de la Russie.

Cette affaire, dans laquelle Moscou a nié toute implication, survient dans un contexte de tensions liées à la guerre en Ukraine, mais aussi de menaces attribuées à l'Iran sur des bases britanniques.

La police antiterroriste a annoncé mardi soir avoir interpellé ce membre de l'armée américaine, "en étroite collaboration" avec les Etats-Unis, près de Gloucester, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

L'homme était affecté au Corps de réaction rapide allié (ARRC) de l'Otan, dont le QG se trouve à Innsworth, dans le Gloucestershire, a précisé un haut responsable militaire de l'Otan. Il a été décrit comme un militaire "de haut rang" par le chef du contre-espionnage de l'US Army.

Il a été arrêté en vertu des articles 1 et 3 de la loi britannique sur la sécurité nationale, qui portent respectivement sur la divulgation d'"informations protégées" et sur l'aide à un service de renseignement étranger, selon la police, précisant que le pays concerné "est la Russie".

Un militaire près de l’entrée de la caserne Imjin abritant le Corps de réaction rapide allié (ARRC) de l’Otan, à Gloucester, dans l’ouest de l’Angleterre, le 11 novembre 2026 ( AFP / Adrian DENNIS )

Il a été placé en garde à vue à Londres. La police a indiqué mercredi que l'interrogatoire se poursuivait, tout comme les perquisitions menées à "deux endroits" dans le Gloucestershire. La garde à vue peut se prolonger jusqu'à 14 jours.

Interrogé mercredi par des journalistes, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a nié toute implication de la Russie. "Cette arrestation n'a rien à voir avec nous. Nous ne savons pas à quoi elle est liée", a-t-il dit.

La base du Corps de réaction rapide allié est la plus grande base de l'Otan au Royaume-Uni, où sont stationnés plus de 400 personnels permanents issus de plus de 20 pays de l'Alliance. Elle est située non loin du siège de l'agence britannique du cyber-renseignement GCHQ.

"Graves" accusations

"Les accusations sont graves et notre enquête est en cours. Cette opération illustre la solidité de nos partenariats entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis en matière de forces de l'ordre et de sécurité nationale", a déclaré Vicki Evans, coordinatrice de la lutte antiterroriste, citée dans un communiqué mardi soir.

Le directeur du FBI, Kash Patel, le 1er juillet 2026 à Washington ( AFP / Alex WROBLEWSKI )

Le directeur du FBI, Kash Patel, a évoqué "une arrestation importante". "Je tiens à envoyer un message clair: le FBI n'a aucune tolérance envers quiconque trahit son serment envers les États-Unis et dont les actions mettent en danger notre sécurité nationale et celle de nos partenaires", a-t-il ajouté.

Le général de brigade Sean Stinchon, à la tête du contre-espionnage de l'armée de terre américaine, a qualifié les actes présumés de ce "soldat de rang supérieur, chargé d'informations sensibles" de "rappel édifiant que les menaces internes sont bien réelles et persistantes".

La sécurité des bases militaires britanniques est depuis récemment au coeur de l'actualité.

La justice américaine a annoncé mardi avoir inculpé trois "agents iraniens" suspectés d'être impliqués dans un incident qu'elle qualifie de "projet d'attentat", survenu en septembre près de la base de Fairford (sud-ouest).

Le 27 septembre, la police britannique était intervenue près de cette base utilisée par les États-Unis dans leur guerre contre l'Iran, après le signalement de "trois véhicules suspects", dans lesquels elle n'a trouvé aucun engin explosif mais de l'essence "en quantité".

Dans cette affaire, deux Britanniques ont été inculpés - et placé en détention préventive pour l'un - pour atteinte à la sécurité nationale par la police antiterroriste britannique, qui a aussi pointé la responsabilité de l'Iran.

Un bombardier B-1 Lancer de l'armée américaine sur la base de Fairford, le 27 septembre 2026 au Royaume-Uni ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Les Etats-Unis avaient en octobre annoncé avoir retiré leurs avions de cette base. Ils ont fait de même lundi pour la base aérienne de RAF Mildenhall, dans l'est de l'Angleterre, à la suite d'une menace provenant de l'Iran, selon le Wall Street Journal et le Financial Times.

L'Iran a plusieurs fois nié toute implication dans l'incident à la RAF Fairford. Mais le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaï, a affirmé dans une interview diffusée mercredi que Téhéran frapperait des bases américaines y compris en Europe si elles étaient utilisées pour lancer des attaques contre la République islamique.