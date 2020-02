Royaume-Uni : rien ne va plus entre Boris Johnson et le MI5

Ils ont beau être au service secret de Sa Majesté, les espions du MI5 (le service de renseignement responsable de la sécurité intérieure du Royaume-Uni) douteraient fortement des compétences de la ministre de l'Intérieur Priti Patel, en fonction depuis juillet dernier. Selon la presse britannique, dont les informations ont été relayées par Le Figaro, ces agents, notamment en charge de l'antiterrorisme, lui retiendraient ainsi un nombre conséquent d'informations.D'après le Sunday Times, certains hauts responsables du MI5 auraient l'habitude de lever les yeux aux ciel durant chaque intervention de la ministre, et auraient déclaré qu'elle était « extrêmement difficile à gérer » et ne connaîtrait pas « les subtilités du renseignement ». Priti Patel est également accusée de vouloir pousser à la sortie l'un des plus hauts responsables du Home Office (le Bureau de l'Intérieur), Sir Philip Rutnam. Elle aurait par ailleurs fait en sorte de créer une atmosphère de peur en harcelant moralement plusieurs fonctionnaires.Lire aussi Brexit : l'heure de gloire de Boris Johnson Une « confiance totale » dans les capacités de sa ministreLe MI5 n'a pas tardé à démentir officiellement ces accusations anonymes. Une source interne du service de renseignement, dont les propos ont été rapportés par The Guardian, a déclaré que ces divulgations étaient « tout simplement fausses », et que Priti Patel recevait le même volume d'informations que...