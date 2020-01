Royaume-Uni : quatre femmes parmi les six prétendants à la direction du Labour

Elle est l'une des favorites pour prendre la tête du Parti travailliste britannique et de l'opposition au Premier ministre conservateur Boris Johnson : Rebecca Long Bailey, 40 ans, chargée des relations avec les entreprises au sein du Labour, a officialisé mardi sa candidature dans la course à la succession de Jeremy Corbyn.Cinq députés travaillistes, hommes et femmes, sont déjà candidats, Keir Starmer, 57 ans, responsable du Brexit au sein du parti, fait lui aussi figure de favori. Clive Lewis, chargé des questions d'économie au sein du « gouvernement fantôme » travailliste, est également en lice.Les trois autres élues qui visent la direction du Labour sont Jess Phillips, 38 ans, Lisa Nandy, 40 ans, chargée de l'énergie dans le parti, et l'europhile Emily Thornberry, 59 ans, chargée des Affaires étrangères pour l'opposition. Le Labour n'a jamais été dirigé par une femme.Une ligne radicale et une ligne centristeAprès s'être réuni lundi, le comité dirigeant du parti a décidé que le vote de ses 500 000 membres se déroulerait du 21 février au 2 avril et que le nom du successeur de Jeremy Corbyn serait annoncé le samedi 4 avril. Pour pouvoir voter par voie postale, il faut avoir rejoint le parti avant le 20 janvier et débourser 25 livres (29 euros). LIRE AUSSI > Brexit : le projet passe à la vitesse supérieureConsidérée comme l'héritière naturelle de Jeremy Corbyn, Rebecca Long Bailey a estimé dans un article publié sur le site du magazine de gauche Tribune que le Labour a besoin à sa tête d'un « socialiste fier ». Lors des élections législatives de décembre, le parti a subi un terrible revers, sa pire défaite dans les urnes depuis 1935.Depuis cette débâcle, les Travaillistes sont en pleine introspection et se cherchent aussi une nouvelle ligne politique, entre le radicalisme de Jeremy Corbyn, 70 ans, élu de la circonscription d'Islington, qui dirige le parti depuis 2015, et le libéralisme ...