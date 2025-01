Royaume-Uni: procès en appel de militants écologistes condamnés à de la prison ferme

Image tirée d'une vidéo fournie par le groupe écologiste Just Stop Oil montrant des militants asperger de peinture des monolithes du site de Stonehenge en Angleterre, en juin 2024 ( Just Stop Oil / Handout )

Le procès en appel de 16 militants de l'organisation écologiste Just Stop Oil, condamnés à des peines de prison ferme en première instance, a débuté mercredi à Londres, le jour où deux autres activistes comparaissent pour avoir endommagé le site préhistorique de Stonehenge.

Pendant ces deux jours d'audience devant la Cour d'appel de Londres, suivis de près par les organisations de défense du climat, les 16 militants vont tenter d'obtenir une réduction voire une annulation de leurs peines.

Devant le tribunal, des dizaines de personnes avaient déployé des banderoles "Protégez le droit de manifester" ou "Libérez les prisonniers politiques", avec des tee-shirts et ballons Just Stop Oil. D'autres étaient assis en silence, tenant devant eux les portraits des militants incarcérés.

Ceux-ci ont été condamnés en 2024 en première instance à des peines comprises entre 15 mois et cinq ans de prison ferme. En cause: plusieurs opérations, parmi lesquelles un blocage d'autoroute et un jet de soupe sur "Les Tournesols" de Van Gogh à Londres, organisées pour dénoncer l'inaction politique face au changement climatique.

Ils sont emprisonnés "parce que Just Stop Oil menace les profits de l'industrie des combustibles fossiles", a affirmé l'organisation dans un communiqué.

Les ONG Greenpeace et Friends of the Earth sont associées à ce recours, qui selon elles "aura des implications considérables sur l'avenir des manifestations pacifiques et sur les peines qui pourront en résulter" au Royaume-Uni.

Ces deux organisations dénoncent une répression croissante à l'encontre des militants écologistes ces dernières années.

"Ces peines sont les plus longues jamais infligées dans l'histoire des manifestations non-violentes" au Royaume-Uni, assure à l'AFP Katie de Kauwe, l'avocate de Friends of the Earth.

La coalition d'organisations écologistes et pro-Palestine "Free Political Prisoners" ("Libérez les prisonniers politiques") prévoit de mobiliser jeudi des centaines de personnes pour bloquer la route devant la Cour d'appel.

La police a d'ores et déjà prévenu que "des agents seront déployés dans la zone pour garantir que tout incident soit traité rapidement".

Just Stop Oil est connu pour ses actions aussi spectaculaires que controversées dans des musées, lors de compétitions sportives ou de spectacles. Le groupe exhorte le gouvernement à cesser l'exploitation des énergies fossiles d'ici à 2030.

Mardi, deux de ses militants ont été arrêtés pour avoir perturbé une représentation d'une pièce de Shakespeare avec l'actrice américaine Sigourney Weaver à Londres.

Et mercredi, deux activistes ayant aspergé de peinture orange les célèbres monolithes du site préhistorique de Stonehenge, dans le sud de l'Angleterre, en juin 2024 comparaîtront au tribunal de Salisbury, accusés d'avoir endommagé un monument protégé.

- "Jour sombre" -

En juillet 2024, cinq membres de ce groupe ont été condamnés à quatre à cinq ans d'emprisonnement pour avoir planifié, lors d'une réunion en ligne, une action de blocage de l'autoroute M25 autour de Londres.

Parmi eux figure Roger Hallam, 58 ans, cofondateur de Just Stop Oil et d'Extinction Rebellion. Quatre militants ayant participé à cette action ont eux aussi été condamnés à de la prison ferme.

Photo fournie par l'organisation écologiste Just Stop Oil montrant trois militants devant un tableau des "Tournesols" de Vincent van Gogh aspergé de soupe, à la National Gallery à Londres, en septembre 2024 ( Just Stop Oil / - )

La sévérité de leurs peines avait provoqué la stupeur et l'inquiétude des ONG et défenseurs de l'environnement.

"Chacun d'entre vous a franchi, il y a quelques temps, la ligne qui sépare le militant du fanatique", avait affirmé à l'époque le juge Christopher Hehir.

Michel Forst, rapporteur spécial des Nations unies sur les défenseurs de l'environnement, avait pour sa part estimé qu'il s'agissait d'un "jour sombre pour les manifestations pacifiques en faveur de l'environnement et pour tous ceux qui sont inquiets de l'exercice de leurs libertés fondamentales".

L'alliance mondiale d'organisations de la société civile Civicus, qui évalue l'état des libertés civiles dans différents pays, estime que leur exercice est "entravé" au Royaume-Uni depuis 2023, à l'instar de la Hongrie ou l'Afrique du Sud.

Les précédents gouvernements conservateurs ont voté une série de lois pour punir plus sévèrement les actions coups de poing des militants écologistes, et les dissuader de passer à l'acte.

En 2022, ils ont créé une infraction qui prévoit jusqu'à dix ans d'emprisonnement pour "complot en vue de causer des nuisances publiques". C'est "plus que pour des personnes condamnées pour agression sexuelle ou acte de violence", dénonce Katie de Kauwe.