Royaume-Uni : moins de la moitié des patrons de grands groupes ont vu leur salaire baisser pendant la pandémie

L'information fait du bruit au sortir d' une crise sanitaire . Moins de la moitié des directeurs généraux des grandes entreprises britanniques ont subi des baisses de rémunération pendant la pandémie , malgré un vaste recours aux aides publiques et tandis que nombre d'employés perdaient leur emploi ou voyaient leur salaire baisser. D'après une étude du High Pay Centre (en Anglais), parue mardi 19 avril, sur les 216 entreprises sondées pour le rapport entre mars et mai 2020, au plus fort des mesures de confinement au Royaume-Uni, seules 104 ont pris au moins une mesure pour faire baisser les rémunérations des dirigeants et ce, alors que le gouvernement britannique avait déployé des milliards de livres de soutien à l'emploi et de prêts ou bourses d'urgence pour aider les entreprises à traverser la pandémie.

Parmi les entreprises qui ont réduit les rémunérations, une réduction de 10% à 20% des salaires de base était la mesure la plus commune, adoptée par 50 sociétés, précise le rapport. La rémunération élevée des dirigeants d'entreprises fait régulièrement polémique au Royaume-Uni, comme en France.

Les inégalités mises en lumière

Les rémunérations de directeurs généraux, très élevées au Royaume-Uni, reflètent un écart plus vaste entre les riches et les pauvres que dans la plupart des autres pays européens , estimait déjà le High Pay Centre dans un autre rapport en août. "Les inégalités mises en lumière par la pandémie et le volume d'argent public utilisé pour protéger les grandes entreprises pourraient renforcer les arguments en faveur d'une limitation des rémunérations de hauts dirigeants et pour réduire les écarts extrêmes de rémunération", faisait alors valoir le centre de réflexion.

L'économie britannique a enregistré une contraction historique record de 9,3% en 2020 , tandis que le salaire médian au Royaume-Uni reculait de 0,9%. La moitié des travailleurs britanniques ont par ailleurs subi des baisses de salaires entre le début de la pandémie et la fin 2020, selon Resolution Foundation, un autre centre de réflexion. Le salaire des directeurs généraux du FTSE 100, l'indice regroupant les principales entreprises britanniques, était cette année-là en moyenne de 2,69 millions de livres, 86 fois le salaire médian d'un salarié au Royaume-Uni.

Cela représentait toutefois un recul de 17% comparé au salaire médian de 3,25 millions de livres en 2019, avant la pandémie. Les salaires sont l'une des dépenses les plus importantes, si ce n'est la plus importante, pour la plupart des entreprises, et les hauts salaires représentent "une part disproportionnée de ces coûts", relève le High Pay Centre. "Beaucoup de cadres supérieurs et dirigeants bénéficient déjà d'une fortune personnelle importante et peuvent donc se permettre de sacrifier (une part plus importante de leurs rémunération) sans perte de niveau de vie", conclut le centre de réflexion.