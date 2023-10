Royaume-Uni: léger rebond de la croissance en août

L'activité au Royaume-Uni a légèrement rebondi en août avec une augmentation de 0,2% du produit intérieur brut (PIB) tirée par les services, indique jeudi l'Office national des statistiques (ONS), même si les analystes jugent que le risque d'une récession n'est pas encore écarté.

En juillet, le PIB s'était contracté de 0,6%, un chiffre révisé à la baisse, précise l'ONS.

"Cela veut dire qu'il est encore difficile de dire si l'économie s'est contractée au troisième trimestre", estime Martin Beck, économiste de EY ITEM Club.

Fin septembre, l'ONS avait indiqué que la croissance du Royaume-Uni avait été plus forte qu'initialement estimé au premier trimestre, à 0,3%. Elle reste évaluée à 0,2% pour avril à juin.

Ces données révisées évaluaient à 1,8% la croissance du Royaume-Uni entre le dernier trimestre 2019, juste avant la pandémie, et le deuxième trimestre de cette année, plaçant le pays devant l'Allemagne (0,2%) et la France (1,7%) pour la même période, alors qu'auparavant il était décrit comme la lanterne rouge du G7.

"Le Royaume-Uni a connu une croissance plus rapide que la France et l'Allemagne depuis la pandémie et les données d'aujourd'hui montrent que l'économie (britannique) est plus résiliente qu'anticipé. Bien que ce soit bon signe, nous avons encore besoin de maîtriser l'inflation", a commenté le chancelier de l'Echiquier, Jeremy Hunt.

La hausse des prix a atteint 6,7% en août au Royaume-Uni, la plus élevée des pays riches du G7, mais les analystes s'attendent à ce qu'elle rebondisse fortement en septembre.

Ruth Gregory, de Capital Economics, estime que le rebond du PIB en août "augmente les chances que l'économie échappe à la récession" mais elle anticipe malgré tout toujours une contraction de "0,2% à la fois au troisième et au quatrième trimestres".

Deux trimestres consécutifs de contraction représentent la définition d'une récession technique.