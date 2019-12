Royaume-Uni : le triomphe de Boris Johnson, «Mister Brexit»

Les sondeurs qui avaient pointé une forte remontée du parti travailliste à la veille de ces élections générales au Royaume-Uni, se sont une nouvelle fois trompés. Les conservateurs de Boris Johnson ont remporté une éclatante victoire. En gagnant une cinquantaine de sièges, ils s'assurent d'une large majorité absolue avec 43,6 % des suffrages (364 sièges, soit près de quarante au-delà des 326 sièges requis) à la chambre des Communes. Jamais depuis 1987, au sommet du règne de Margaret Thatcher, les Tories n'avaient bénéficié d'un tel rapport de force.En promettant aux électeurs britanniques de les tirer du bourbier politique dans lequel il les avait lui-même mis en prenant la tête de la campagne pour le Brexit il y a quatre ans, Boris Johnson a réussi, au prix d'un étonnant retournement et d'une campagne énergique, à convaincre ses compatriotes. Il avait d'ailleurs délibérément placé ces élections sous le signe du Brexit en promettant de sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 janvier.La lassitude, après un « feuilleton Brexit » à la fois interminable et ubuesque, tout comme l'absence de perspectives, a finalement décidé les Britanniques à lui confier un mandat clair pour la suite. Jamais avare de bonnes formules ni d'images fortes, « BoJo » était même monté sur un bulldozer décoré de son slogan « faire le Brexit » pour symboliser sa volonté de « sortir de l'impasse ». Y compris de la manière forte.« Boris Johnson est le plus susceptible de faire ce qu'il dit »« Le Brexit n'est sans doute pas une bonne chose mais après quatre ans il faut bien avancer », reconnaissait le jour même du scrutin David, un quadra de la City qui a pourtant voté travailliste. « Tout plutôt que de ne pas savoir dans quelle direction on va », ajoutait Stuart, un commercial résolument conservateur.« Boris Johnson est le plus susceptible de faire ce qu'il dit, tout le monde en a ras le bol de ce ...