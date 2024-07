Royaume-Uni: le prédicateur islamiste Anjem Choudary condamné à la prison à vie

Le prédicateur islamiste Anjem Choudary à Londres, le 19 octobre 2018 ( AFP / Daniel LEAL )

Le prédicateur radical Anjem Choudary, figure influente de la mouvance islamiste au Royaume-Uni, a été condamné mardi à la prison à perpétuité pour avoir dirigé une "organisation terroriste" interdite et liée à plusieurs attaques meurtrières ces dernières années.

Après un premier passage en prison au milieu des années 2010 pour avoir soutenu le groupe jihadiste Etat islamique, cet avocat de 57 ans d'origine pakistanaise risque fort de passer le reste de sa vie derrière des barreaux, après une investigation conjointe menée par le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada.

Il est resté impassible au prononcé de la peine, assortie d'une période de sûreté de 28 ans, à la Woolwich Crown Court de Londres, qui l'avait déclaré la semaine dernière coupable d'avoir dirigé à partir de 2014 l'organisation Al-Mouhajiroun (ALM), interdite depuis 2010 au Royaume-Uni.

Fondé en 1996, le groupe a été mis en cause dans plusieurs attentats à Londres comme celui ayant fait huit morts le 3 juin 2017 au London Bridge ou encore l'assassinat en 2013 du soldat Lee Rigby.

L'enquête a établi qu'Anjem Choudary avait pris la tête d'ALM en 2014, lorsque son fondateur, Omar Bakri, autre célèbre prédicateur, avait été emprisonné au Liban.

En comptant le temps passé en détention provisoire, Anjem Choudary ne pourra pas être libéré avant ses 85 ans, a relevé le juge Mark Wall en prononçant sa peine, soulignant le "grave danger" posé par ses activités et son rôle dans la radicalisation de "jeunes hommes".

Il l'a décrit comme "un homme intelligent" et "un orateur persuasif": "Vous n'avez aucun doute quant à la rectitude de vos opinions. Vos opinions sont bien ancrées et détestables".

- Allégeance à l'EI -

Anjem Choudary s'était imposé comme l'un des principaux représentants du "Londonistan", cette mouvance islamiste radicale installée dans la capitale britannique au début des années 2000.

Ce fils d'un courtier en Bourse était devenu une figure familière des autorités et des médias en multipliant les manifestations devant les mosquées, les ambassades et les commissariats de police du Royaume-Uni.

Son objectif ultime, disait-il, était de faire flotter le drapeau de l'islam au-dessus du 10, Downing Street, la résidence du Premier ministre.

Il avait pris soin cependant, grâce à sa connaissance du droit, de ne pas franchir la ligne rouge de l'illégalité jusqu'au milieu des années 2010.

En 2016, il a été condamné à cinq ans et demi de prison pour avoir appelé à soutenir le groupe Etat islamique, dans une série de vidéos postées sur YouTube, après avoir prêté allégeance à son chef de l'époque, Abou Bakr al-Baghdadi.

Il a été libéré en octobre 2018 après avoir purgé la moitié de sa peine, en étant maintenu sous un régime de surveillance pour le temps restant.

Une fois ces mesures levées, il a repris ses activités de prosélytisme en ligne de manière très active, selon les services de sécurité.

Il a en particulier commencé à s'exprimer dans des conférences en ligne du groupe Islamic Thinkers Society (ITS), basé à New York mais considéré comme la branche américaine d'ALM.

Des agents américains infiltrés assistaient à certaines de ces rencontres, qui ont conduit à l'arrestation du prédicateur au petit matin du 17 juillet 2023 à son domicile de l'est de Londres.

Le même jour était arrêté le Canadien Khaleed Hussein, 29 ans, à son arrivée à l'aéroport de Londres Heathrow. Présenté comme l'assistant personnel d'Anjem Choudary, il a également été condamné mardi, à cinq d'emprisonnement pour appartenance à une organisation interdite.

Anjem Choudary avait assuré pendant le procès qu'ITS "n'existait pas" et qu'ALM avait été démantelé en 2004.

Dans un communiqué, le responsable de l'antiterrorisme à la police de Londres, Dominic Murphy, a souligné le "travail incroyablement courageux des agents infiltrés américains et canadiens".

"Anjem Choudary a passé des décennies à radicaliser des individus dans le monde entier et a été traduit en justice grâce à une collaboration sans relâche entre de multiples agences et pays", s'est félicitée de son côté Rebecca Weiner, directrice adjointe de la police de New York.