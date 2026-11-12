Royaume-Uni: le PIB progresse de 0,7 % au troisième trimestre, poussé par l'IA

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a continué de progresser au troisième trimestre, avec une hausse de 0,7 %, tiré notamment par les services bénéficiant de l'intelligence artificielle qui ont permis de résister aux effets négatifs de la guerre au Moyen-Orient.

"L'industrie des services informatiques, de la programmation, du conseil et des activités connexes a été celle qui a le plus contribué à la croissance trimestrielle au cours de chacun des sept derniers mois", précise l'Office national des statistiques (ONS) dans son rapport publié jeudi.

"La croissance s'est exceptionnellement concentrée dans les secteurs liés à l'IA", souligne Ruth Gregory, économiste chez Capital Economics.

Cette croissance conforme aux attentes des analystes démontre une nouvelle fois une certaine résilience de l'économie britannique aux conséquences néfastes de la guerre au Moyen-Orient qui ont fait bondir les prix de l'énergie, après une progression - révisée à la hausse - de 0,5 % du PIB au deuxième trimestre.

"Le conflit au Moyen-Orient a pesé sur la croissance partout dans le monde, mais le Royaume-Uni fait preuve d'une résilience remarquable", a réagi le ministre des Finances John Healey.

Dans le détail "la production de services a augmenté de 0,9 % au cours des trois mois jusqu'en septembre 2026", souligne le rapport.

Et dans l'ensemble "les dépenses de consommation sont restées remarquablement résilientes", suggérant que "les ménages continuent d'amortir le choc de la hausse des prix de l'énergie en empruntant davantage et en réduisant leur épargne", explique Mme Gregory.

Les activités d'hébergement et de restauration ont néanmoins baissé, "tirées par les services de restauration et de débit de boissons, qui ont reculé de 1,9 %".

"Avec une inflation durablement élevée et une Banque d'Angleterre qui relève ses taux d'intérêt dans l'espoir de la maîtriser, les perspectives pour les prochains mois ne sont pas très encourageantes", selon Kit Rees de la société de gestion de patrimoine Quilter.

L'analyste prévient de craintes que l'économie britannique "perde son élan" dans les prochains mois si la guerre au Moyen-Orient continue de maintenir à un niveau élevé les cours de l'énergie.