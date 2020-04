Royaume-Uni : le COVID-19 va-t-il signer la fin de la " blackout rule " ?

Lundi 6 avril, l'UEFA a annoncé suspendre la "3pm blackout rule", dans le but de diffuser les matchs à huis clos en cas de retour de la Premier League. La 3pm blackout rule ? C'est cette règle qui interdit depuis les années 1960 toute retransmission télé de matchs de foot en Angleterre le samedi après-midi. L'objectif : inciter les supporters à continuer d'aller au stade. Alors, le coronavirus va-t-il finalement avoir la peau de celle qui est encensée par le monde amateur, mais critiquée par les diffuseurs depuis des années ?

Début des années 1960 : à une époque où les matchs commencent à être diffusés à grande échelle sur le service public anglais, la BBC lance en 1964 son émission du samedi - désormais phare -. Mais le président du Burnley FC, Bob Lord, effrayé à l'idée que ces moments de télévision vident les stades des plus petits clubs, réussit à convaincre les autres équipes d'agir. Une décision est prise : aucun match de la fédé et des ligues anglaises ne pourra être diffusé le samedi entre 14h45 et 17h15. C'est le début du, toujours existant aujourd'hui.Depuis, le foot pro anglais a pourtant évolué : passé les faibles affluences des années 1990 liées au hooliganisme et au drame de Hillsborough, les stades des ligues pros sont désormais quasi remplis tous les week-ends. Sans compter que l'inflation du prix des droits télé a changé la donne, avec des clubs pros moins ennuyés par ces retransmissions qui leur rapportent maintenant des centaines de millions de livres par an. Côté diffuseurs, Sky, puis BT Sport, ont toujours scrupuleusement respecté la règle sans broncher ces dernières années, se passant par là-même de dizaines de matchs par saison. Mais de nouveaux venus numériques ont récemment fait l'amère expérience du blackout : l'année dernière, le service de streaming payant Eleven Sports, qui diffusait des matchs de Liga et de Serie A, a dû se résigner à diffuser les 15 premières minutes de ses matchs italiens - qui débutent à 17h - uniquement avec les commentaires.L'English Premier League et la Fédération (FA) soutiennent en tout cas officiellement le blackout. L'objectif