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Royaume-Uni: La croissance du PIB estimée à 0,7% au 3e trimestre
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 09:11

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Le temps en automne à Londres

Le temps en automne à Londres

12 novembre (Reuters) - ‌La croissance de l'économie ​britannique a accéléré comme prévu au troisième ​trimestre par rapport au précédent, ​selon les ⁠chiffres préliminaires publiés jeudi ‌par l'Office national de la statistique (ONS).

Le ​produit ‌intérieur brut (PIB) a augmenté ⁠de 0,7% sur la période juillet-septembre 2026, ⁠comme ‌attendu par les économistes ⁠interrogés par ‌Reuters.

Le PIB était ⁠ressorti en hausse de ⁠0,5% ‌au deuxième trimestre 2026.

Sur ​un ‌an, le PIB a augmenté de 1,9% ​au troisième trimestre, comme ⁠anticipé par les économistes et après +1,4% au deuxième trimestre 2026.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin ​Turpin)

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