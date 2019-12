Royaume-Uni : la carte de Noël contenait un appel à l'aide de prisonniers chinois

La carte de Noël, sur laquelle figurait un chaton avec un bonnet rouge, ne laissait rien présager de son contenu beaucoup moins léger. À l'intérieur, Florence Widdicombe, une fillette britannique de 6 ans de la banlieue sud de Londres, a découvert un message en lettres majuscules disant provenir de prisonniers de la prison de Qingpu, à Shanghai, selon le Sunday Times. A cry for help from a Shanghai prison in a charity Christmas card has turned an embarrassing spotlight on Tesco's relationship with its Chinese suppliers and their use of forced prison labour https://t.co/1L444fFfX3-- The Sunday Times (@thesundaytimes) December 22, 2019 « Nous sommes des prisonniers étrangers dans la prison Qingpu Shanghai Chine », dit le message retrouvé dans la carte illustrée. « Forcés de travailler contre notre volonté. S'il vous plaît, aidez-nous et prévenez (une) organisation de droits de l'Homme. »La carte a été achetée dans un magasin Tesco. « Choqué », le numéro un des supermarchés au Royaume-Uni, qui opère également en Asie, en Europe de l'Est et en Irlande, a « immédiatement suspendu (la production à) l'usine où ces cartes sont produites et lancé une enquête », a réagi une porte-parole.« Contacter M. Peter Humphrey »« Nous avons également retiré ces cartes de la vente », dont le produit est reversé à des organisations caritatives, a-t-elle précisé. « Nous abhorrons le recours au travail pénitentiaire et nous ne l'autoriserions jamais dans notre chaîne de production », a-t-elle ajouté.Selon le groupe, la carte a été produite dans l'usine Zheijiang Yunguang Printing, qui a fait l'objet d'un « contrôle indépendant » en novembre. « Aucun élément n'a été trouvé tendant à suggérer qu'ils avaient enfreint notre règle interdisant le travail pénitentiaire », a souligné la porte-parole. Si cela avait été le cas, ce fournisseur aurait été radié « immédiatement et de manière ...