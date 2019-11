Royaume-Uni : l'europhobe Farage laisse la voie libre au conservateur Johnson

C'est une bonne nouvelle pour Boris Johnson. L'europhobe Nigel Farage a renoncé lundi à présenter des candidats aux législatives anticipées dans les 317 circonscriptions gagnées par les conservateurs du Premier ministre lors du scrutin de juin 2017.Ce 12 décembre, les Britanniques sont appelés aux urnes, à l'initiative de « BoJo ». Il espère retrouver une majorité au Parlement pour mettre en œuvre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, trois ans et demi et bien des péripéties après le « leave » du référendum de 2016. LIRE AUSSI > Brexit : l'interminable recommencementL'ancien leader du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni (Ukip) envisageait de présenter 600 candidats (sur 650 sièges) de son (nouveau) Parti du Brexit aux législatives anticipées faisait craindre aux partisans d'une sortie de l'Union européenne un éparpillement des voix favorisant l'opposition, susceptible de faire dérailler le processus de sortie de l'UE.« Empêcher un nouveau référendum »Après avoir proposé en vain une alliance à Boris Johnson en échange d'un abandon de son accord de divorce, Nigel Farage a annoncé que sa formation politique se « concentrerait sur les sièges tenus par le Parti travailliste » depuis les élections de 2017. « Empêcher un nouveau référendum » promis par les travaillistes, « c'est le plus important pour le pays », a-t-il déclaré, même s'il a des réserves sur certains points.L'annonce pourrait simplifier la tâche de Boris Johnson, qui fait campagne pour retrouver une majorité et une marge de manœuvre lui permettant de mener le pays hors de l'Union européenne au plus tard au 31 janvier prochain, après deux reports du Brexit, initialement prévu le 29 mars.Régissant sur Twitter, Boris Johnson s'est réjoui que Nigel Farage reconnaisse qu'il n'existe pas de « pire menace » pour le Brexit qu'un Parlement bloqué faute de majorité claire : « Les ...