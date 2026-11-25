( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le propriétaire de la chaîne britannique de magasins à bas prix Poundland a annoncé mercredi son placement sous administration, menaçant quelque 11.000 emplois après des mois de difficultés.

"Les efforts pour préserver le plus grand nombre possible d'emplois et de magasins vont se poursuivre, sous la direction des administrateurs", a indiqué dans un communiqué le fonds américain Gordon Brothers, qui avait pris le contrôle de l'enseigne en 2025.

Cette procédure, qui n'entraîne pas automatiquement l'arrêt de l'activité, confie la gestion de l'entreprise à des administrateurs chargés de tenter de la sauver ou, à défaut, de céder ses activités et ses actifs au bénéfice des créanciers.

La décision intervient après trois mois de recherche d'acquéreurs, durant lesquels "toutes les pistes ont été explorées" pour vendre l'ensemble de l'entreprise, selon Gordon Brothers.

Les discussions vont se poursuivre avec des candidats à une reprise globale et des distributeurs intéressés par des pans de l'activité.

L'enseigne propose de nombreux produits à très bas prix, allant de la pâtée pour chats aux éponges, en passant par les décorations d'Halloween.

Le groupe compte quelque 11.000 salariés et 600 magasins, selon le syndicat sectoriel Usdaw.

Ses magasins sont majoritairement situés au Royaume-Uni, mais aussi en Irlande sous la marque Dealz.

Poundland avait annoncé dès fin octobre son intention de nommer des administrateurs du cabinet AlixPartners.

"Notre priorité est désormais de travailler avec l'ensemble des parties prenantes", notamment le gouvernement et le syndicat Usdaw, a indiqué un porte-parole du cabinet, évoquant une période "extrêmement préoccupante" pour les clients, fournisseurs et salariés.

Cette annonce, "à quelques semaines de Noël, sera une source de profonde inquiétude pour les salariés et leurs familles", a réagi le Premier ministre Andy Burnham dans un communiqué, promettant de travailler "sans relâche avec toutes les parties concernées pour obtenir la meilleure issue possible".

En juin 2025, Gordon Brothers avait pris le contrôle de l’enseigne, qui comptait alors quelque 800 magasins, pour une livre symbolique. Le fonds affirme lui avoir apporté 85 millions de livres (101,5 millions d'euros) de financement pour soutenir son redressement.

L'ancien propriétaire, le Polonais Pepco Group, avait déclaré que Poundland, déjà en difficulté, subissait une pression supplémentaire en raison d'un alourdissement de la fiscalité des entreprises au Royaume-Uni.

Poundland, fondé en 1990, et d'autres "discounters" se sont imposés au Royaume-Uni après la crise financière mondiale de 2008, en proposant aux consommateurs aux moyens limités des produits de première nécessité à prix cassés.