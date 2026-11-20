Un client lit l'emballage d'un produit dans un supermarché de Londres

20 novembre (Reuters) - Les ventes au détail au Royaume-Uni ont augmenté ‌de manière inattendue en octobre sur un mois, soutenues par un appel du gouvernement invitant les ménages à faire ​des provisions de produits longue conservation ainsi que par une hausse des ventes de vêtements, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Ces ventes ont augmenté en volume de 0,7% le mois dernier, après un recul de 0,6% en septembre (révisé ​de -0,4%). Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une stagnation.

Sur un an, les ventes au détail ont augmenté de 2,3% en octobre, le plus haut ​niveau depuis deux mois, contre +0,4% en septembre (révisé de 0,8%) ⁠et un consensus à +1,7%.

"Les supermarchés nous ont indiqué que les ventes de denrées alimentaires longue conservation, telles ‌que les conserves et le lait UHT, avaient été stimulées par la campagne gouvernementale 'Be Ready' ", a déclaré Grant Fitzner, économiste en chef de l’Office national des statistiques.

LES MÉNAGES BRITANNIQUES INVITÉS ​À FAIRE DES RÉSERVES

Le mois dernier, le ‌gouvernement britannique a conseillé à la population de conserver chez elle des réserves ⁠d’urgence pour trois jours, un message qui, selon lui, a été renforcé par les failles de sécurité informatique en ligne, ainsi que par un été record marqué par la chaleur, la sécheresse et les incendies de forêt.

Les magasins ⁠d'alimentation ont enregistré une ‌hausse de 0,8% de leurs volumes de vente en octobre, après une baisse de 0,3% ⁠le mois précédent, a indiqué l'ONS, tandis que le temps plus frais a également stimulé les ventes de ‌vêtements d'automne après un mois de septembre plus chaud que d'habitude.

Ces données n’ont pas suscité de ⁠réaction immédiate sur les marchés, les analystes du secteur de la distribution estimant ⁠qu’elles n’apportaient guère d’éclaircissements sur ‌les tendances à long terme.

"Une reprise inattendue des ventes au détail en octobre souligne la nature actuellement instable de ​la confiance des consommateurs", a déclaré Rajeev Shaunak, responsable du ‌secteur de la consommation au sein du cabinet d’expertise comptable MHA.

La confiance des consommateurs avait fortement chuté en octobre, selon l’indice britannique ​le plus ancien mesurant ce phénomène, alors que la hausse des factures de carburant et des coûts d’emprunt pesait sur les ménages, même si les données de novembre publiées plus tôt vendredi ont montré une légère ⁠reprise.

L’inflation des prix à la consommation a atteint en octobre son plus haut niveau depuis un an, à 3,6 %, et la Banque d’Angleterre a prévu qu’elle avoisinerait les 5 % au milieu de l’année prochaine, lorsqu’elle a relevé ses taux d’intérêt pour la première fois en trois ans ce mois-ci.

Toutefois, la croissance économique globale s’est avérée plus forte que prévu cette année et les derniers bilans des principaux détaillants britanniques sont mitigés.

(Rédigé par Matthieu Huchet et ​David Milliken, édité par Augustin Turpin)