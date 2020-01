Royaume-Uni : Harry et Meghan prennent leurs distances avec Buckingham

La famille royale britannique traverse une période inhabituelle. Le prince Harry et son épouse Meghan ont annoncé mercredi qu'ils renonçaient à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique pour prendre leur indépendance financière et s'installer une partie de l'année en Amérique du Nord.« Nous avons l'intention de renoncer [au rôle de] membres "senior" de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir la reine », ont annoncé dans un communiqué les époux, qui avaient fait part ces derniers mois de leur difficulté à vivre la pression médiatique liée à leur fonction, assurant avoir pris cette décision « après de nombreux mois de discussions ».Plus d'informations à suivre?