Royaume-Uni : feu d'artifice, champagne, embrassades... la joie des «Brexiters» en 10 images

Après des mois de négociations, de retards et de pas de côté, c'est fait : le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Si le Brexit est vécu douloureusement par nombre de Britanniques, d'autres attendaient cette sortie avec impatience. Le 31 janvier au soir, c'est donc tout logiquement que les « Brexiters » ont célébré le début d'une nouvelle ère qu'ils appelaient de leurs vœux.Un rassemblement avait ainsi été organisé devant le Parlement britannique par le farouche europhobe Nigel Farage. S'il perd avec le Brexit son siège de député européen, son rêve de sortie de l'Union européenne a pris corps la nuit dernière. « Nous l'avons fait » et « la démocratie a gagné », a-t-il lancé devant une foule conquise.Rassemblés autour du palais de Westminster, les Brexiters ont scandé le compte à rebours des 30 secondes précédant 23 heures, moment officiel de la sortie de l'UE, laissant éclater leur joie en applaudissant, lâchant des ballons dans le ciel et en s'embrassant. Ils ont entonné l'hymne britannique, « God Save the Queen », dont les paroles défilaient sur un écran géant, avant qu'éclate un feu d'artifice. Une ambiance festive, loin des quelques débordements de la journée, où le feu avait été mis à des drapeaux européens.Quant au Premier ministre, Boris Johnson, il a de son côté fêté l'événement à Downing Street, avec mousseux anglais et canapés. De Londres à Douvres, en passant par Édimbourg, découvrez dix images fortes de cette soirée d'adieu. 1. Une foule de « Brexiters » s'est réunie devant le Parlement britannique pour célébrer la sortie de l'UE REUTERS/Simon Dawson 2. Au Woolston Social Club de Warrington, dans le nord-ouest de l'Angleterre, les partisans du Brexit exultent AFP/Oli Scarff 3. Un compte à rebours a été projeté sur la façade du 10 Downing Street, résidence de Boris Johnson, paré des couleurs du drapeau britannique REUTERS/Toby ...