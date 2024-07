Royaume-Uni: deux enfants tués dans une attaque au couteau dans une école de danse

Des policiers sur les lieux d'une attaque au couteau à Southport, en Angleterre, le 29 juillet 2024 ( AFP / Darren Staples )

Une activité pour enfants qui tourne au carnage: deux enfants sont morts et onze personnes, dont neuf enfants, ont été blessées lundi lors d'une "attaque au couteau" dans une école de danse du nord-ouest de l'Angleterre.

La police a arrêté un adolescent de 17 ans et a indiqué écarter à ce stade un mobile terroriste, estimant que les motivations de l'agresseur présumé restaient "incertaines" à ce stade.

L'attaque s'est produite lundi un peu avant midi (11H00 GMT) dans la petite ville côtière de Southport, à une vingtaine de kilomètres au nord de Liverpool.

"Les enfants assistaient à un événement sur le thème de (la chanteuse américaine) Taylor Swift dans une école de danse quand l'assaillant, armé d'un couteau, est entré dans le bâtiment et a commencé à attaquer les enfants à l'intérieur", a détaillé la responsable de la police du Merseyside, Serena Kennedy, lors d'une conférence de presse en fin de journée.

Evoquant une "attaque féroce", elle a égrené le lourd bilan: deux enfants tués, neuf autres blessés dont six dans un état "critique" et deux adultes également blessés et dans un état grave, probablement en tentant de "protéger" les enfants.

"Tous les blessés ont subi des coups de couteau", a-t-elle ajouté.

"Je sais que tout le pays est profondément choqué" a réagi le Premier ministre Keir Starmer. "Nos pensées vont aux victimes et aux familles. Il est impossible d'imaginer leur chagrin", a-t-il affirmé dans un message vidéo.

Le roi Charles III a présenté dans une déclaration ses "condoléances les plus sincères, ses prières et sa plus profonde sympathie", qualifiant l'incident de "tout à fait horrible".

Le prince William et son épouse Kate ont écrit sur X "qu' en tant que parents, nous ne pouvons imaginer ce que vivent les familles, les amis et les proches des personnes tuées et blessées à Southport".

Dave Kitchin, le responsable des services de secours locaux a décrit en conférence de presse la "scène dévastatrice" qu'ont constaté les services d'urgence arrivés sur les lieux.

Cette attaque "laissera une trace durable dans toute notre communauté", a-t-il ajouté.

Peu après l'agression, la police a arrêté un homme et annoncé avoir saisi un couteau. Un peu plus tard, elle a précisé que le suspect était "homme de 17 ans", actuellement placé en détention.

Les services de secours ont indiqué avoir traité et transporté plusieurs blessés dans des hôpitaux, dont un pour enfants.

Un important dispositif de police a été déployé sur place, a constaté un journaliste de l'AFP.

- "Horrible" -

Plusieurs témoins ont décrit les "hurlements" de femmes se précipitant sur place après avoir appris l'agression.

Bare Varathan, un commerçant local, a affirmé à l'agence PA avoir vu "sept à dix enfants" à l'extérieur du bâtiment, "blessés et qui saignaient".

Colin Parry, qui tient également un commerce dans la rue où s'est produite l'attaque, a décrit une scène "digne d'un film d'horreur", ajoutant avoir vu des mères de famille courir en hurlant vers le lieu de l'attaque.

Un policier dépose des fleurs en hommage aux victimes d'une attaque au couteau à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 29 juillet 2024. ( AFP / Darren Staples )

"Toutes nos pensées vont vers les familles et les proches de ceux touchés", a-t-elle affirmé, s'exprimant à la Chambre des Communes avant que le bilan ne soit connu.

Le Royaume-Uni, où le port des armes à feu est strictement limité, connaît une recrudescence des violences à l'arme blanche (attaque contre les personnes, cambriolages, etc...), qui impliquent souvent des jeunes.

Elles ont augmenté de 7%, à près de 50.000 l'an dernier, par rapport à l'année 2022, et ont presque été multipliées par deux en dix ans, selon l'Office national des statistiques.