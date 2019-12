Royaume-Uni : des élections inquiétantes pour l'Europe

Editorial. Jeremy Corbyn et Boris Johnson, les deux hommes susceptibles de diriger le pays après les élections législatives du 12 décembre, portent des projets problématiques pour l'UE.

Editorial du « Monde ». Qui aurait cru, au moment du référendum de juin 2016 sur le Brexit, qu'à l'orée de 2020 les Britanniques seraient encore occupés à chercher le moyen de mettre en œuvre leur décision de quitter l'Union européenne ? Tel est pourtant, l'enjeu des élections législatives de jeudi 12 décembre, les troisièmes organisées en quatre ans dans ce pays divisé plus que jamais sur la question de l'Europe et dont les gouvernements successifs, paralysés, ne font plus grand-chose d'autre que de tenter de sortir du bourbier du Brexit.

Mais le choix entre deux premiers ministres qui s'offre aux électeurs augure mal de la suite. D'un côté, le travailliste Jeremy Corbyn, 70 ans, un eurosceptique de gauche qui considère l'UE comme un simple club de capitalistes et n'a jamais su trancher entre l'immense majorité des adhérents du Labour, hostiles au Brexit, et les 37 % de ses électeurs qui ont voté pour sortir de l'Union. M. Corbyn n'a jamais eu le courage de dire aux ouvriers de l'automobile inquiets de la concurrence de la main-d'œuvre est-européenne que le Brexit menaçait de mort l'industrie qui les emploie, totalement dépendante des pièces venues du continent.

Le chef du Labour tente de masquer son ambivalence sur l'Europe derrière un programme économique et social radical. Il souhaite, à juste titre, stopper l'austérité et réduire des inégalités abyssales en investissant dans les services publics. Mais il oublie de dire que la sortie de l'UE risque de compromettre ses belles promesses.

