Royaume-Uni : ces bastions travaillistes qui pourraient basculer en raison du Brexit

Entre deux bourrasques glacées, quelques passants se hasardent dans les rues de Dudley, une petite ville située à l'ouest de Birmingham. « Le soleil qui brille, ce n'est pas vraiment courant dans les Midlands », résume un chauffeur de taxi, qui conduit un militant jusqu'au quartier général du parti travailliste local. Cette maison placardée de panneaux rouges ? la couleur du parti travailliste, le Labour ? accueille des volontaires venus de toute la région ? et même de Londres ? pour soutenir Mélanie Dudley (elle porte le même nom que la circonscription dans laquelle elle se présente !).Mais la bataille est loin d'être gagnée. Car, si le secteur est un bastion travailliste, ses électeurs ont voté aux deux tiers pour le Brexit en 2017. « C'est l'un des territoires le plus à risque pour le Labour », analyse Marc, venu de la circonscription de Meriden, au sud-ouest de Birmingham, pour aider à organiser le porte-à-porte « Aux élections de 2017, notre candidat l'avait emporté de 22 voix seulement. »Le Brexit plus important que le NHS ?Les conservateurs lorgnent donc sérieusement cette région des West Midlands, appelée Pays noir du fait de son passé industriel. La volonté des habitants d'en finir avec le Brexit pourrait faire basculer le vote en leur faveur. Boris Johnson en a bien conscience : il avait choisi Telford, à quarante minutes de là en voiture, pour donner un grand discours de campagne.« Ce dont les...