Royaume-Uni: bond record des loyers mais première chute des prix des logements depuis 2012

Les loyers ont enregistré un bond record de plus de 6% sur un an en octobre au Royaume-Uni, mais en parallèle les prix des logements ont reculé sur un an en septembre, une première depuis 2012 dans le pays.

( AFP / JUSTIN TALLIS )

Pour Londres seul, la hausse des loyers atteint 6,8%, un sommet depuis le début de ces statistiques en 2006, a précisé l'Office national des statistiques (ONS).

Pour l'ensemble du pays, la hausse de 6,1% est la plus élevée depuis le début de la publication de ces données nationales en 2016.

Les loyers augmentent depuis l'été 2021 et la réouverture post-confinements de l'économie, contribuant aux pressions sur le coût de la vie pour de très nombreux britanniques.

Si l'inflation a fortement baissé en octobre à 4,6% contre 6,7% en septembre, elle reste encore élevée comparé à l'objectif de la Banque d'Angleterre de 2%, et demeure la plus élevée des pays du G7, mettant sous pression le budget des ménages britanniques, particulièrement les plus défavorisés.

L'envolée de l'inflation s'est traduite par un cycle de resserrement monétaire de la Banque d'Angleterre qui a largement contribué à faire grimper les coûts des emprunts immobiliers, plombant les transactions, car beaucoup de ménages n'ont plus les moyens d'acquérir un bien.

Conséquence: le prix moyen des logements au Royaume-Uni a légèrement reculé sur un an en septembre (-0,1%) alors qu'il avait encore progressé de 0,8% en août. C'est le premier recul annuel de cette moyenne depuis avril 2012, note l'ONS.

Sur l'ensemble du Royaume-Uni, le prix moyen d'un logement atteint 291.000 livres en septembre, précise l'ONS.

Les prix de l'immobilier résidentiel ont commencé à ralentir leur hausse en juillet 2022.

Sachant que l'inflation alimentaire notamment ainsi que les prix des services restent très résilients, les économistes estiment que la Banque d'Angleterre ne devrait pas commencer à baisser ses taux directeurs de sitôt.

Toutefois, le coup de frein brusque à l'inflation le mois dernier pourrait indiquer que les taux ont atteint un pic, ce qui est une bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels et pour le marché immobilier, notent les experts.

Tom Bill, directeur de la recherche pour le marché résidentiel chez le réseau d'agences immobilières Knight Frank, estime pour sa part que beaucoup de ménages n'ont pas encore ressenti le choc de l'envolée de l'inflation ces derniers mois.

Les taux d'emprunt immobilier sont fixés pour deux à cinq ans en moyenne au Royaume-Uni avant d'être renégociés.