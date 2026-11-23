Image extraite d'une vidéo du Parlement britannique diffusée sur son site le 23 novembre montrant le Premier ministre britannique Andy Burnham faisant une déclaration sur les relations entre son pays et l'Union européenne ( PRU / - )

Le Premier ministre britannique Andy Burnham a affirmé lundi qu'il serait "impensable" de réintégrer l'Union européenne sans passer par un référendum, défendant son récent accord avec l'UE face aux critiques de plusieurs de ses prédécesseurs conservateurs.

Arrivé au pouvoir en juillet, le chef du gouvernement travailliste ne cache pas sa volonté d'aller plus loin dans le rapprochement entre le Royaume-Uni et l'UE, et a même affirmé être prêt à rouvrir le débat sur un retour dans l'Union européenne.

Il a conclu vendredi un accord avec les 27 qui porte sur un assouplissement des contrôles sur les exportations de produits alimentaires britanniques, la mobilité des jeunes et les quotas d'émission de carbone.

Plusieurs anciens Premiers ministres conservateurs, dont Rishi Sunak, Boris Johnson, Theresa May et David Cameron, ont mis Andy Burnham en garde sur la réouverture de ce débat, dix ans après le référendum qui avait profondément divisé le pays.

"Ceux qui affirment qu'il ne faut pas parler du Brexit prennent le risque de laisser le Royaume-Uni enlisé dans le passé, avec un ensemble d'accords médiocres. Au contraire, nous remettons le pays sur une meilleure voie et lui redonnons l'espoir qui fait défaut depuis trop longtemps", a défendu le dirigeant lundi devant le Parlement britannique.

Disant vouloir mener "une réflexion calme, constructive et pragmatique sur ce qui est dans l'intérêt à long terme du Royaume-Uni", il a également tenu à souligner qu'un retour du Royaume-Uni dans l'UE sans référendum serait "impensable".

Le gouvernement travailliste assure que l'accord conclu vendredi va générer 17 milliards de livres (20,3 milliards d'euros) supplémentaires par an pour l'économie britannique, alléger la pression sur le coût de la vie et "créer des opportunités pour les jeunes".

Une majorité de Britanniques est favorable à un plus grand rapprochement avec l'UE, selon de récents sondages.

En visite plus tôt dans la journée dans un supermarché du Kent (sud de l'Angleterre), le Premier ministre avait répondu aux critique de ses prédécesseurs conservateurs, disant qu'il n'écouterait pas "ceux qui nous ont mis dans cette situation au départ".

"Ils sont coincés dans le passé parce qu'ils n'arrivent pas à reconnaître qu'ils ont conclu un mauvais accord" de sortie de l'UE, a-t-il affirmé.

"Désastre"

Dimanche, Theresa May, qui était à Downing Street entre 2016 et 2019, s'était dite "consternée" à l'idée qu'il envisage un retour dans l'UE, tandis que Rishi Sunak a mis en garde contre un sujet "qui divise" et un débat qui risquerait d'être une "distraction majeure pour le gouvernement".

La chef des Tories Kemi Badenoch lors d'une conférence de presse à Londres, le 16 novembre 2026 ( AFP / Adrian DENNIS )

"Ce que nous avons accompli (avec le Brexit), c'est la volonté du peuple de quitter l'Union européenne", a souligné la cheffe des Tories, Kemi Badenoch, devant le Parlement lundi. "La seule personne qui vit dans le passé, c'est l'homme qui tente de ramener le Royaume-Uni en 2015 au lieu de se concentrer sur l'avenir", a-t-elle fustigé.

Pour Nigel Farage, chef du parti nationaliste Reform UK et promoteur du Brexit, revenir dans l'UE serait un "désastre" pour des "millions" de petites entreprises.

Certains responsables syndicaux ont appelé à la prudence face à la perspective de rouvrir ce débat d'un retour dans l'UE, qui divise également au sein du Labour.

Le gouvernement va examiner "l'éventail des options pour la relation à long terme" avec l'UE, et "nous en dirons davantage le mois prochain", a déclaré Andy Burnham.

"L'année prochaine, la politique en Europe pourrait évoluer considérablement. Je pense que nous devons examiner les options en gardant ces facteurs à l'esprit", a également souligné le Premier ministre, dans une allusion probable à l'élection présidentielle française, prévue en avril 2027, pour laquelle la candidate d'extrême droite Marine Le Pen est en tête des sondages.

Concernant les jeunes, Londres et Bruxelles se sont donné six mois supplémentaires pour s'entendre sur la délicate question d'une réduction des frais d'inscription des étudiants européens au Royaume-Uni, réclamée avec insistance par les 27.

Le gouvernement britannique freine des quatre fers, à la fois pour ne pas donner l'impression de lâcher du lest sur le front migratoire, mais aussi face à l'inquiétude des universités, dont beaucoup connaissent des difficultés financières.

Les étudiants originaires de pays de l'UE, qui bénéficiaient avant le Brexit des frais applicables aux Britanniques, paient depuis l'année universitaire 2021/2022 les tarifs internationaux, bien plus élevés.